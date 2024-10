Queer: un nuovo poster anticipa le scene di sesso del film

Queer, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino, arriverà nei cinema americani il 27 novembre 2024 e A24 ha condiviso un nuovo poster che anticipa l'atmosfera della storia con al centro il personaggio affidato a Daniel Craig.

L'uscita italiana, grazie a Lucky Red, è prevista da giovedì 13 febbraio.

Cosa racconta Queer

Il film, che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia è tratto dalla storia scritta da William S. Burroughs nel 1985. Oltre ai protagonisti Daniel Craig e Drew Starkey, nel cast ci sono anche Jason Schwartzman, Lesley Manville, Henry Zaga, Drew Droege, Ariel Schulman, Colin Bates, Omar Apollo, Ronia Ava.

Ecco il nuovo poster:

Il poster di Queer condiviso da A24

Gli eventi raccontati in Queer - di cui potete leggere la nostra recensione - saranno ambientati negli anni '40 a Città del Messico. William Lee è fuggito da New Orleans per evitare un arresto per droga. Al suo arrivo l'uomo trascorre il tempo frequentando i bar della città frequentati dagli studenti americani espatriati, soldati in congedo e altri personaggi ai margini della società che vivono grazie ai sussidi. Lee si innamora poi di Allerton, un tossicodipendente che sembra indifferente alle sue avances, rendendo i desideri sessuali di Lee un'ossessione. I due intraprendono poi un viaggio per andare alla ricerca di una droga dalle proprietà incredibili.

I prossimi impegni del regista e della star

Luca Guadagnino, nonostante Queer non sia ancora arrivato nelle sale di tutto il mondo, è già al lavoro sul suo prossimo film: After the Hunt, dal cast stellare composto da Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garlfield, Michael Stuhlbarg, e Chloe Sevigny.

L'attore protagonista Daniel Craig ritornerà invece sugli schermi grazie a Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, riprendendo la parte del detective Benoit Blanc nel prossimo lungometraggio prodotto per Netflix.