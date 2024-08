Queer: ecco una nuova immagine di Daniel Craig nel film di Luca Guadagnino

Abbiamo nuova immagine di Daniel Craig in Queer di Luca Guadagnino, che sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia.

Tra i titoli più attesi all'81esima Mostra del Cinema di Venezia 2024 c'è sicuramente Queer, il prossimo film diretto da Luca Guadagnino. Basata sul controverso romanzo di William S. Burroughs, la pellicola è interpretata da Daniel Craig nei panni del protagonista principale.

Oggi abbiamo una nuova immagine del personaggio interpretato da Craig. Potete guardarla in seguito.

Queer: il film di Luca Guadagnino con Daniel Craig conterrà "tante scene di sesso scandalose"

Cosa sappiamo di Queer

Nel film, che non è ancora stato distribuito negli Stati Uniti, Craig interpreta un consumatore abituale di eroina che si gode una vita di libertà totale insieme a un gruppo di americani espatriati a Città del Messico.

First look at Daniel Craig in Luca Guadagnino's 'QUEER' pic.twitter.com/qbT9UcQkTs — Film Updates (@FilmUpdates) August 12, 2024

Il materiale di partenza è vagamente ispirato alla vita di Burroughs e al tempo trascorso in Messico, dove sopravviveva grazie ai sussidi distribuiti dal governo degli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, e dove lottava per affrontante la dipendenza dall'eroina. L'opera di Burroughs è stata scritta come una sorta di sequel del romanzo semi-autobiografico del 1953, Junkie. Il tema dell'omosessualità trattato nel libro venne considerata troppo controverso all'epoca per i lettori e l'opera non fu pubblicata fino al 1985.

Queer è interpretato da Craig, Drew Starkey, Jason Schwartzman, Lesley Manville, Omar Appolo, Henrique Zaga, Andres Duprat, Ariel Shulman, Drew Droege, Colin Bates e dai registi Lisandro Alonso, David Lowery e Michael Borremans. Il film sarà proiettato anche al TIFF e al NYFF.

Dalla storia d'amore estiva con Timothée Chalamet e Armie Hammer di Chiamami col tuo nome in poi, Guadagnino ha iniziato una trionfale scalata nel mondo del cinema internazionale. Più recentemente, il regista è reduce dal successo di Challengers, l'ultimo suo lungometraggio uscito al cinema e con protagonisti Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor. Challengers racconta la storia di un triangolo amoroso tra la protagonista Tashi, un'ex tennista costretta a ritirarsi e diventare allenatrice, suo marito e un terzo uomo.