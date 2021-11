Queer as Folk: Kim Cattrall si unisce al cast del reboot

Kim Cattrall entra a far parte del cast del reboot della serie Queer as Folk, le riprese sono in corso a New Orleans.

Kim Cattrall si è unita al cast del reboot Peacock della serie drammatica Queer as Folk come guest star ricorrente. Il suo personaggio è descritto come una donna dell'alta società del Sud amante dei Martini cresciuta in una casa mobile.

Samantha (Kim Cattrall) in un'immagine del film Sex and the City 2

"Queer as Folk è una vibrante rivisitazione della rivoluzionaria serie britannica creata da Russell T. Davies, che esplora un gruppo eterogeneo di amici a New Orleans le cui vite si trasformano in seguito a una tragedia.

La lavorazione è attualmente in corso a New Orleans. Fanno parte del cast Devin Way, Fin Argus, Jesse James Keitel, Candace Grace, Johnny Sibilly e Ryan O'Connell.

Queer as Folk è stato creato da Stephen Dunn, che è anche scrittore, produttore esecutivo e regista del pilota. Jaclyn Moore è scrittrice e produttrice esecutiva, con Brian Dannelly in veste di produttore esecutivo e regista. Altri produttori esecutivi includono Lee Eisenberg, Emily Brecht, il creatore della serie originale britannica Russell T. Davies, Nicola Shindler e Louise Pedersen per conto di All3 Media International, che distribuisce la serie britannica originale prodotta da Red Productions per Channel 4.

