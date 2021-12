Queer as Folk: Juliette Lewis farà parte del cast

L'attrice Juliette Lewis è entrata a far parte del cast della nuova versione di Queer as Folk che verrà realizzata per Peacock.

La piattaforma di streaming ha infatti annunciato oggi gli arrivi più recenti tra gli interpret i del progetto televisivo.

Nelle puntate di Queer as Folk l'attrice Juliette Lewis avrà la parte di una madre single che è più un'amica rispetto a una madre per il figlio teenager. Ed Begley Jr sarà un padre emotivamente distante; Armand Fields interpreterà la regina delle drag queen locale; Chris Renfro sarà un edonista che ama il divertimento ed è sempre l'anima della festa; Eric Graise sarà un frequentatore abituale di un bar; Sachin Bhatt interpreterà un affascinante ed empatico giovane che lavora come escort; Benito Skinner sarà infine un influencer.

Le star già annunciate erano invece Kim Cattrall, Ryan O'Connell, Jesse James Keitel, Candace Grace, Johnny Sibilly, Devin Way, e Fin Argus.

Queer as Folk è descritta come una vibrante rivisitazione della rivoluzionaria serie britannica creata da Russell T. Davies, che esplora un gruppo eterogeneo di amici a New Orleans le cui vite si trasformano in seguito a una tragedia.

Lo show è stato creato da Stephen Dunn, che è anche sceneggiatore, produttore esecutivo e regista del pilota. Jaclyn Moore è sceneggiatrice e produttrice esecutiva, con Brian Dannelly in veste di produttore esecutivo e regista. Altri produttori esecutivi includono Lee Eisenberg, Emily Brecht, il creatore della serie originale britannica Russell T. Davies, Nicola Shindler e Louise Pedersen per conto di All3 Media International, che distribuisce la serie britannica originale prodotta da Red Productions per Channel 4.