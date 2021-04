Queer as Folk: in arrivo un reboot prodotto per Peacock

La serie britannica Queer as Folk sarà al centro di un reboot che verrà prodotto per la piattaforma di streaming Peacock.

Queer as Folk, la serie britannica di Russell T. Davies, è al centro di un reboot che verrà prodotto per Peacock.

Il progetto era in fase di sviluppo dal 2018 per Bravo ed è poi passato alla piattaforma di streaming nel 2019.

La nuova versione di Queer as Folk sarà sviluppata da Stephen Dunn. La storia sarà ambientata a New Orleans e avrà al centro un gruppo di amici le cui vite cambiano radicalmente dopo una tragedia che segna le loro vite.

Dunn ha scritto e diretto la serie Little America per Apple TV+ e sarà coinvolto nel progetto con il ruolo di sceneggiatore e produttore esecutivo. Stephen si occuperà anche della regia del pilot.

Per ora non è stato annunciato il cast del progetto, mentre i protagonisti dello show originale sono stati Aidan Gillen, Charlie Hunnam e Craig Kelly.

Dunn ha dichiarato che si tratta di un onore adattare la serie di Davies, aggiungendo che la situazione è cambiata molto negli ultimi 20 anni e sarebbe meraviglioso se la prossima generazione di spettatori si sentirà a proprio agio nel vedere gli episodi insieme alla propria famiglia e i propri amici.