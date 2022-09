Queer as Folk, il reboot cancellato da Peacock dopo una stagione

Peacook ha deciso di non rinnovare Queer as Folk, serie creata da Russell T. Davies e Stephen Dunn, per una seconda stagione

Il reboot di Queer As Folk non tornerà sul piccolo schermo. Peacock ha deciso di non rinnovare per una seconda stagione la serie creata da Russell T. Davies e Stephen Dunn.

Una rivisitazione della serie britannica creata da Davies, presentata in anteprima il 9 giugno, esplora le vite di un gruppo eterogeneo di amici a New Orleans, le cui vite vengono trasformate all'indomani di una tragedia. La serie era interpretata da Devin Way, Fin Argus, Jesse James Keitel, CG, Johnny Sibilly e Ryan O'Connell. Accanto a loro, una serie di guest star tra cui Kim Cattrall, Juliette Lewis, Ed Begley Jr. e Nyle DiMarco.

La "deludente notizia" della cancellazione di Queer As Folkè stata condivisa da Stephen Dunn su Instagram venerdì sera. "È un dono raro in questi tempi, e in questo paese, essere in grado di fare uno spettacolo impavido e impenitente come Queer As Folk. Questa esperienza ha cambiato le nostre vite per sempre e siamo così grati di aver trovato questa incredibile nuova famiglia", ha scritto Dunn accanto a una foto del cast.

"Sappiamo quanto sia importante per i fan e anche se abbiamo il cuore spezzato poiché non potremo fare altri episodi, vogliamo ringraziare tutti per aver guardato e per essersi innamorati di Brodie, Mingus, Ruthie, Noah, Shar, Julian, Daddius , Bussey, Marvin, Judy e Brenda. Siamo così grati per la possibilità di onorare la nostra comunità e siamo così orgogliosi di questo spettacolo".

Questo è il secondo remake da parte di un outlet americano della serie britannica originale. Un adattamento statunitense è andato in onda su Showtime dal 2000 al 2005.