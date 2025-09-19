Queens of the Dead: il trailer del debutto della figlia di George A. Romero tra zombie, glamour e horror

L'ambientazione notturna dei club di Bushwick è lo scenario che si presenta nel trailer di Queens of the Dead, il debutto alla regia di Tina Romero, figlia dell'autore de La notte dei morti viventi George A. Romero.

Per il suo primo passo nel mondo del cinema, Romero ha radunato un cast molto nutrito e anche per i fan dei film del padre sarà probabilmente un appuntamento da non perdere.

La notte di terrore nel film di Tina Romero

All'inizio del trailer incontriamo il personaggio di Dre (Katy O'Brien) che sta cercando di rimediare ad una brutta situazione: mancano poche ore all'inizio di una festa e il dj è sparito mentre il bagno si è intasato.

Locandina di Queens of the Dead

Mentre le drag queen sono nei camerini per prepararsi alla serata, fuori nell'ombra si aggira qualcosa di spaventoso. A Manhattan si è appena diffusa un'epidemia di zombie e i sopravvissuti non avranno altra scelta che rifugiarsi nel club di Bushwick.

Il cast di Queens of the Dead

Tina Romero ha radunato un cast di livello che comprende Katy O'Brien, Nina West, Jack Haven, Jaquel Spivey, Cheyenne Jackson, Margaret Cho, Dominique Jackson e Tomas Matos, per quella che sarà, senza dubbio, una notte di terrore.

Queens of the Dead è stato accolto sinora con grande entusiasmo; il film ha conquistato il Premio del Pubblico per il miglior lungometraggio narrativo al TriBeca Film Festival in scena ad inizio anno.

Scomparso nel 2017, George A. Romero è stato uno dei più importanti registi horror con all'attivo titoli come La notte dei morti viventi, Zombi, Il giorno degli zombi, La terra dei morti viventi e Le cronache dei morti viventi. Dopo aver accumulato una notevole esperienza nella regia di videoclip e cortometraggi, la figlia Tina Romero, vice presidente di GARF Foundation, ha deciso di debuttare anche nel lungometraggio cercando di seguire le orme dell'illustre genitore.