Quattro Matrimoni stasera su Sky Uno: spose in sfida per il viaggio di nozze

Stasera su Sky Uno torna Quattro Matrimoni con un nuovo episodio all'insegna della competizione più glamour della TV. Quattro spose si sfidano giudicando i rispettivi matrimoni tra location, abiti, cibo ed evento complessivo, con l'obiettivo di conquistare il tanto ambito viaggio di nozze. A guidare la gara, con la sua ironia tagliente, c'è Costantino della Gherardesca, pronto a ribaltare tutto con il suo bonus decisivo.
Spose in gara tra festa, giudizi e strategie: cosa succede stasera
Anche in questa puntata saranno le spose stesse a giudicare i matrimoni delle rivali, assegnando un voto da 0 a 10 in quattro categorie fondamentali: abito, cibo, location ed evento generale.
Tra osservazioni, critiche e inevitabili frecciatine, prenderà forma una classifica provvisoria che potrà essere completamente ribaltata dal celebre bonus di 10 punti assegnato da Costantino della Gherardesca a una sola concorrente.
Il tema della serata sarà quello della festa tra amici, con quattro matrimoni pensati per mettere al centro divertimento, convivialità e intrattenimento. In gara ci saranno:
- Francesca, 26 anni, di Foggia, che sogna un matrimonio in Puglia destinato a restare nella memoria di tutti grazie a una festa spettacolare.
- Alisia, 25 anni, di Roma, che ha organizzato una cerimonia scintillante, ricca di glitter, musica e balli di gruppo.
- Simona, 32 anni, di Genova, convinta che gli amici siano il cuore della festa e pronta a offrire una serata coinvolgente senza rinunciare all'eleganza.
- Andrea, 29 anni, di Vicenza, che ha scelto una suggestiva festa in spiaggia per celebrare il proprio amore in un'atmosfera rilassata e romantica.
L'obiettivo comune sarà coinvolgere gli invitati e trasformare il matrimonio in un'esperienza davvero indimenticabile. Solo la sposa che riuscirà a convincere le altre concorrenti con il proprio evento vedrà arrivare a bordo della lussuosa limousine il marito, conquistando così la vittoria di puntata e il tanto ambito viaggio di nozze.
Tra idee diverse, stili opposti e giudizi senza sconti, la domanda resta una: chi organizzerà la migliore festa tra amici e riuscirà a portare a casa il titolo di sposa vincitrice? L'appuntamento è per questa sera alle 21:15 su Sky Uno, in streaming su NOW, con l'episodio disponibile anche on demand e su Sky Go.