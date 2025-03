Pechino Express 2025 al via stasera su Sky e NOW: i concorrenti, le coppie, i Paesi e le tappe del viaggio

Al via stasera su Sky e in streaming su NOW, la nuova edizione di Pechino Express - Fino al tetto del mondo. Oltre 6mila chilometri di percorso attraverso l'Asia meridionale: ecco le coppie e l'itinerario.

L'avventura sta per partire. Domani parte il viaggio di Pechino Express 2025, sottotitolo: Fino al tetto del mondo.

Un percorso che si snoderà attraverso l'Asia meridionale, dalle Filippine fino al Nepal passando per la Thailandia. Alla conduzione, Costantino Della Gherardesca affiancato dall'inviato Fru.

L'appuntamento è per stasera su Sky, alle 21:15, in diretta streaming su NOW e sempre disponibile on demand.

I concorrenti e le coppie di Pechino Express 2025

Zaini in spalla, 9 nuove coppie stanno per imbarcarsi un'avventura che non dimenticheranno mai, raccontata dalle presenze rassicuranti dei due conduttori, Costantino Della Gherardesca e Fru. Ecco chi sono:

Le coppie in gara sono:

Jury Chechi e Antonio Rossi, i Medagliati

Dolcenera e Gigi Campanile, i Complici

Nathalie Guetta e Vito Bucci, i Cineasti

Giulio Berruti e Nicolò Maltese, gli Estetici

Samanta e Debora Togni, le Sorelle

Virna Toppi e Nicola Del Freo, i Primi Ballerini

Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, gli Spettacolari

Jey e Checco Lillo, i Magici

Ivana Mrázová e Giaele De Donà, le Atlantiche

Pechino Express, edizione 2025

La corsa di questa edizione è denominata "Fino al tetto del mondo", e promette di essere una delle più intense mai viste. Spirito di competizione, scoperta di popoli e terre lontane, emozioni profonde: Pechino Express è tutto questo.

I concorrenti, e il pubblico con loro, viaggeranno in luoghi geograficamente lontani e incontreranno persone culturalmente diversissime; eppure, anche nelle situazioni più estreme, incredibilmente vicine per accoglienza e spirito di collaborazione.

Ci saranno incontri indimenticabili e interazioni umane fortissime, sia all'interno della coppia che con le popolazioni locali conosciute lungo il cammino.

Anche quest'anno il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che con i suoi volontari opera nei Paesi visitati durante il tragitto.

I Paesi e le tappe della nuova edizione

Pechino Express, edizione 2025

In questa stagione Pechino Express esplorerà l'Asia meridionale, per un tragitto lungo 6mila chilometri che partirà nelle isole dell'arcipelago delle Filippine per poi spostarsi verso ovest, dapprima in Thailandia, quindi in Nepal.

Le dieci tappe del viaggio "Fino al tetto del mondo" si svilupperanno in altezza: la prima puntata partirà in riva all'oceano, nelle acque cristalline dell'isola di Paiwan nelle Filippine.

Da qui i viaggiatori si sposteranno negli altopiani misteriosi e nelle giungle imprevedibili nel nord della Thailandia, per poi tagliare il traguardo in Nepal, Paese che si snoda nella catena montuosa dell'Himalaya, tanto da ospitare 8 delle 10 montagne più alte del mondo, in primis "sua maestà" l'Everest con i suoi 8848 metri di altezza.

Quella di quest'anno sarà una rotta più sorprendente che mai: le coppie in gara hanno dovuto adattarsi a panorami e culture lontane e in continuo cambiamento, ma soprattutto a condizioni climatiche che muteranno in maniera repentina tra un Paese e l'altro.