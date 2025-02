Pechino Express 2025: la data di partenza svelata nel promo con Costantino della Gherardesca e Fru

Pechino Express tornerà giovedì 6 marzo. Costantino Della Gherardesca e Fru sono pronti a guidare la dodicesima edizione del programma, in onda su Sky e in streaming su Now. Titolo: Pechino Express- Fino al tetto del mondo. La nuova edizione è stata anticipata da un promo molto particolare.

Pechino Express 2025, ecco il promo tra Filippine, Thailandia e Nepal

L'annuncio ufficiale della nuova edizione dell'adventure game è arrivato oggi: i social del programma hanno pubblicato il promo che lo anticipa. Si tratta di un promo davvero "incomprensibile": Costantino della Gherardesca, insieme al suo inviato speciale Fru, si sono già adattati perfettamente alle abitudini e - soprattutto - agli idiomi locali di Filippine, Thailandia e Nepal, le destinazioni della nuova edizione di "Pechino Express".

Perciò eccoli nei tre Paesi, completamente diversi per clima e ambiente, a parlare nelle lingue locali, sottolineati nelle lingue locali: perché, come recita il claim finale sullo schermo, "per capirlo, devi viverlo".

Le coppie di Pechino Express 2025

Il cast di Pechino Express 2025

Come annuncia il promo, le coppie capiranno il senso di questo viaggio emozionante solo vivendolo. Più riusciranno ad adattarsi alle usanze del luogo, e agli imprevisti che li attendono, più memorabile sarà per loro questa avventura.

Già anticipate a metà gennaio, ecco dunque le coppie che si sfideranno fino al traguardo finale:

I Primi Ballerini : Virna Toppi e Nicola Del Freo

Gli Spettacolari : Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba

I Magici : Jey e Checco Lillo

Le Atlantiche : Ivana Mrázová e Giaele De Donà

I Medagliati : Jury Chechi e Antonio Rossi

Gli Estetici : Giulio Berruti e Nicolò Maltese

I Cineasti : Nathalie Guetta e Vito Bucci

I Complici : Dolcenera e Gigi Campanile

Le Sorelle: Samanta e Debora Togni.

Pechino Express è una produzione Sky Original prodotta da Banijay Italia.