Quattro matrimoni e un funerale: il trailer del corto "sequel" del Red Nose Day

Quattro matrimoni e un funerale è al centro del nuovo cortometraggio realizzato per il Red Nose Day di cui è stata diffuso un breve trailer che mostra di nuovo in azione Charles e Carrie, i personaggi interpretati da Hugh Grant e Andi MacDowell, apparentemente alle prese con l'organizzazione di un lieto evento. Il progetto è stato realizzato per la maratona televisiva di raccolta fondi che andrà in onda nel Regno Unito su BBC, venerdì 15 marzo, e negli Stati Uniti su NBC il 23 maggio.

Alle riprese del progetto hanno partecipato, oltre alle due star, anche Kristin Scott Thomas, John Hannah, Rowan Atkinson, James Fleet, David Haig, Sophie Thompson, David Bower, Robin McCaffrey, Anna Chancellor, Rupert Vansittart, Simon Kunz, Sara Crowe e Timothy Walker.

Il regista del corto è Mike Newell, mentre la sceneggiatura è firmata da Richard Curtis.

La trama è per ora "segreta" ed è stato solo confermato che sarà ambientato ventincinque anni dopo quanto mostrato nella commedia ormai diventata cult e al centro di una nuova potenziale serie tv sviluppata da Mindy Kaling.