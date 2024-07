Quattro matrimoni, anticipazioni 21 luglio: Le spose da Nord, Sud, Ovest e Est su Sky e in streaming su NOW

Quattro matrimoni torna domenica 21 luglio per l'ultima puntata di questa stagione. Anche nel corso dell'ottavo episodio Costantino della Gherardesca accompagnerà gli spettatori nel giorno più importante nella vita delle quattro protagoniste: Clizia, Loredana, Rosy e Federica, 32 anni, Il programma va in onda su Sky, e in streaming solo su Now.

Le spose e le sfide della puntata del 21 luglio

La competizione, intitolata "Nord, Sud, Ovest ed Est", vedrà quattro spose, provenienti da diverse regioni d'Italia, confrontarsi nella gara per il matrimonio perfetto. Le partecipanti sono: Clizia, 34 anni, di Montesilvano (Pescara); Loredana, 36 anni, di Castelbuono (Palermo); Rosy, 44 anni, di Napoli; e Federica, 32 anni, di Lovere (Bergamo). Le ragazze provengono da quattro zone opposte del nostro paese, ma sono accomunate dal desiderio di organizzare il matrimonio perfetto.

Il format dello show Sky Original, prodotto da Banijay Italia, rimane invariato. Le quattro spose, rappresentanti del Nord, Sud, Ovest ed Est, parteciperanno ai rispettivi matrimoni, al termine dei quali attribuiranno voti da 0 a 10 per quattro categorie: abito, cibo, location ed evento generale. I giudizi saranno spietati e senza peli sulla lingua.

Costantino della Gherardesca conduce Quattro Matrimoni

Costantino, dal suo schermo, seguirà e commenterà le cerimonie, accogliendo poi le spose per la resa dei conti finale, dove ciascuna dovrà giustificare i propri voti e rispondere alle critiche delle avversarie. I voti contribuiranno a una classifica, che potrebbe essere rivoluzionata dal bonus di 10 punti assegnato da Costantino a una delle spose.

Al termine dell'episodio verrà rivelato il vincitore. Una limousine con i vetri oscurati trasporterà il marito della sposa prima classificata, che insieme al suo neo-marito, si aggiudicherà una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta MSC Crociere.

Per celebrare la conclusione della stagione, il canale 109 di Sky trasmetterà una maratona delle ultime quattro stagioni di "Quattro Matrimoni" dal 21 al 27 luglio, permettendo ai fan di rivivere tutte le emozionanti cerimonie raccontate negli anni passati. Martedì 23 luglio, infine, in prima serata in chiaro su TV8, ci sarà l'episodio di Quattro Matrimoni dedicato alle "spose dive".