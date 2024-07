Quattro matrimoni, anticipazioni 14 luglio: Le spose dive su Sky e in streaming su NOW

Quattro matrimoni torna stasera 14 luglio su Sky, e in streaming solo su Now. Anche nel corso della settima puntata Costantino della Gherardesca accompagnerà gli spettatori nel giorno più importante nella vita delle quattro protagoniste: Denisa, Alessandra, Rosalia e Cristiana e la loro passione per i matrimoni principeschi e sfavillanti:

Le spose e le sfide della puntata del 14 luglio

Il giorno del matrimonio è l'occasione perfetta per sentirsi una vera diva. Tutti gli elementi sono al posto giusto: un trucco impeccabile, un'acconciatura curatissima, un abito unico e decine di persone con gli occhi (e le fotocamere) puntati su una sola persona: la sposa, la protagonista assoluta della giornata. Matrimoni chic, principeschi, sfavillanti: tutto è possibile per avere una cerimonia degna di Hollywood.

Costantino della Gherardesca si confronta con le spose durante una puntata del programma

Nel prossimo episodio di Quattro Matrimoni, Costantino Della Gherardesca presenterà cerimonie sfarzose e imponenti (e, per gli invitati, spesso faticose), che hanno in comune un solo elemento: tutto deve ruotare attorno alla star della giornata, la sposa. E, naturalmente, anche lo sposo, che assume il ruolo di "attore non protagonista" di queste nozze-kolossal. Le protagoniste del nuovo capitolo della sfida in abito bianco, nello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, sono

Denisa: 34 anni, Stanghella, Padova

Alessandra: 25 anni, Milano

Rosalia: 36 anni, Milano

Cristiana: 31 anni, Ragusa.

Il Meccanismo della Gara

Il funzionamento della competizione rimane immutato: le quattro spose vengono invitate ai matrimoni delle altre concorrenti. Al termine delle cerimonie, le tre ospiti danno un voto da 0 a 10 per ciascuna delle quattro categorie prescelte, ovvero: - abito, cibo, location ed evento generale - esprimendo i loro giudizi spesso molto critici.

Costantino, dal suo divano, osserva e commenta le cerimonie hollywoodiane fino a quando, completate tutte e quattro, accoglie le spose per la resa dei conti. Solo allora, le spose possono rivelare i loro voti e giustificarli, affrontando le critiche e le recriminazioni delle colleghe e avversarie. I voti determinano una classifica, che può essere stravolta dal prestigioso bonus di Costantino: un premio di 10 punti assegnato a una sola sposa.

La Conclusione dell'Episodio

Come da tradizione, al termine dell'episodio una limousine dai vetri oscurati, con a bordo solo uno sposo, il marito della sposa vincitrice, arriverà davanti alle spose e a Costantino. La coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la puntata vincerà una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta MSC Crociere.