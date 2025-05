Quarto Grado stasera su Retequattro: i casi e gli ospiti di venerdì 2 maggio

Nuova puntata di Quarto Grado, questa sera su Retequattro. Ecco quali saranno i casi di cronaca trattati in studio e gli ospiti.

Anche questa sera, venerdì 2 maggio, torna su Retequattro il programma dedicato alla cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In questa nuova puntata di Quarto Grado, in onda a partire dalle 21.25, si tornerà sui principali casi di cronaca del Paese. Due in particolare: il caso di Pierina Paganelli e quello di Liliana Resinovich.

I casi Paganelli e Resinovich

Liliana Resinovich

La puntata si aprirà con il caso di Pierina Paganelli. Continua infatti lo scontro tra Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi: Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, punta il dito contro l'amante dell'uomo e sostiene che sarebbe stata proprio la Bianchi a incastrarlo in questa vicenda. Dassilva è al momento il principale indiziato dell'omicidio e, appunto, si trova in carcere proprio con l'accusa di omicidio. Nel corso della puntata si tornerà poi anche sul caso di Liliana Resinovich: gli inquirenti stanno indagando su un filamento giallo trovato sul corpo della donna. Il marito Sebastian Visentin è stato iscritto nel registro degli indagati per l'omicidio, ma continua a dichiararsi estraneo ai fatti: le indagini stano cercando di stabilire se quel filamento appartenesse a Visentin.

Gli ospiti in studio

In studio, come in ogni puntata, un parterre di sopiti ed esperti che analizzeranno i vari casi. Ci saranno: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Il programma

Quarto Grado è un programma di Silvia Magri. La trasmissione può contare su una solida community social, che partecipa attivamente e commenta in tempo reale. Il programma si può seguire su Retequattro, oppure in streaming su Mediaset Infinity; nel portale Mediaset inoltre, sono disponibili tutte le puntate in replica.