Quarto Grado stasera su Rete 4: Alberto Stasi libero e il caso delle sorelline scomparse

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano in prima serata su Rete 4: riflettori puntati sulla scarcerazione di Alberto Stasi e sulla misteriosa sparizione di Alisya e Sarah nell'Aquilano.

Nuovo appuntamento con Quarto Grado, in onda stasera giovedì 18 giugno alle ore 21.30 su Retequattro. I conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torneranno ad accendere i riflettori sui grandi casi di cronaca nera che dividono l'opinione pubblica, supportati dagli interventi di esperti e opinionisti in studio, tra cui Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate e Massimo Picozzi. Al centro della puntata ci saranno i clamorosi risvolti di due vicende giudiziarie tutt'altro che chiuse: il delitto di Garlasco e la scomparsa delle due sorelline dell'Aquilano, Alisya e Sarah

Quarto Grado: i casi del 18 giugno

Ampio spazio sarà dedicato alla drammatica vicenda di Alisya e Sarah, le due sorelline di 16 e 12 anni scomparse misteriosamente nella notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia Ofh Hope di Civitella Alfedena, nell'Aquilano. Le indagini della Procura di Sulmona, che procede per sottrazione e abbandono di minori, si stanno muovendo su piste caldissime: l'ipotesi principale è che le due adolescenti non siano scappate da sole, ma siano state aiutate da un adulto in un vero e proprio piano organizzato.

Durante la puntata verranno mostrati gli ultimi riscontri sul campo. Nelle ultime ore i soccorritori hanno infatti ritrovato un fermaglio rosso su un sentiero, che si presume appartenga alla piccola Sarah. Sotto la lente degli investigatori ci sono anche tre misteriosi telefoni cellulari che hanno agganciato le celle della zona e il tracciamento di circa 300 auto avvistate nei pressi della struttura.

L'altro grande pilastro di Quarto Grado riguarda il delitto di Garlasco. Alberto Stasi, è in regime di semilibertà, i suoi legali sono già al lavoro per raccogliere nuovi elementi e puntare dritti alla richiesta di revisione del processo, nel tentativo di ribaltare la condanna definitiva.

Parallelamente, la Procura sta continuando a spingere sull'indagine speculare che vede coinvolto Andrea Sempio. Gli inquirenti stanno analizzando ogni minimo dettaglio per capire se gli elementi a disposizione siano sufficienti a formulare una richiesta di rinvio a giudizio. In studio verranno sviscerati tutti i possibili scenari giudiziari che potrebbero riscrivere la verità sulla morte di Chiara Poggi.

L'altro grande approfondimento della serata sarà dedicato all'infinito mistero sulla morte di Liliana Resinovich. Il caso, che continua a presentare lati oscuri e versioni contrastanti tra Procura e familiari, vedrà un momento chiave in diretta: ospite in studio ci sarà infatti Sebastiano Visintin, il marito di Liliana.