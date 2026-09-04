Quarto Grado stasera su Rete 4: nuovi sviluppi sul caso Garlasco

Nuovo appuntamento con Quarto Grado nella prima serata di Rete 4. La puntata di venerdì 4 settembre, in onda dalle 21:30, sarà dedicata ancora una volta ad alcuni dei casi di cronaca che continuano a suscitare interrogativi e attenzione. Alla conduzione ci sono Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Il programma partirà dalle ultime novità legate a Garlasco, per poi occuparsi della profanazione della tomba di Pamela Genini e della morte di Noemi Impellizzeri, vicenda sulla quale restano ancora diversi punti da chiarire.

Quarto Grado, il caso Garlasco al centro della puntata

La nuova puntata tornerà sulla vicenda giudiziaria legata all'omicidio di Chiara Poggi, con particolare attenzione agli sviluppi che riguardano Andrea Sempio. Il programma aveva infatti fatto emergere un'importante novità: il professor Roberto Catanesi, incaricato dalla Procura di Pavia di occuparsi della consulenza personologica su Sempio, avrebbe manifestato l'intenzione di incontrarlo direttamente.

Ora l'attenzione si sposta sulla posizione della difesa e sulla possibile risposta alla richiesta del consulente. Un passaggio che potrebbe contribuire a delineare i prossimi sviluppi dell'inchiesta A intervenire in trasmissione sarà Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, che potrà commentare gli ultimi elementi emersi sul caso.

Pamela Genini, la difesa di Francesco Dolci punta su un'immagine satellitare

Tra gli altri temi della serata ci sarà la vicenda di Pamela Genini, con un nuovo approfondimento sulla profanazione della sua tomba nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo.

L'attenzione si concentrerà su Francesco Dolci, l'unico indagato per il danneggiamento della sepoltura. La sua difesa ha individuato un elemento che, secondo la propria ricostruzione, potrebbe mettere in discussione la sua presenza sulla scena del misfatto: si tratta di una fotografia satellitare del cimitero. Dolci sarà ospite in studio e avrà modo di ribadire la propria versione dei fatti, continuando a sostenere di non essere responsabile della profanazione.

La morte di Noemi Impellizzeri: quali sono i dubbi ancora aperti

La terza inchiesta della serata riguarda la morte di Noemi Impellizzeri, 33 anni, trovata senza vita il 23 agosto a Riposto, nel Catanese. La ricostruzione dell'accaduto presenta ancora aspetti controversi. La famiglia della giovane non ritiene credibile l'ipotesi del suicidio e chiede che le circostanze della morte vengano approfondite.

Nel fascicolo figura anche Tony Proietto, amico e frequentatore di Noemi, che risulta indagato. L'uomo respinge però qualsiasi responsabilità e nega di aver avuto un ruolo nella morte della giovane. La trasmissione proverà quindi a ricostruire gli elementi disponibili e a mettere in ordine le domande alle quali le indagini devono ancora dare una risposta.

A discutere dei diversi casi insieme a Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ci saranno Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Gianluca Zanella, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale e Massimo Picozzi.