Quarto Grado, stasera su Retequattro nuovi sviluppi sui casi Garlasco e Resinovich: anticipazioni del 6 giugno

Torna l'appuntamento con Quarto Grado, il programma di Retequattro dedicato ai grandi misteri irrisolti della cronaca, in onda venerdì 6 giugno alle 21.25. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero guideranno il pubblico in una nuova puntata ricca di rivelazioni, dedicata ai casi di Chiara Poggi e Liliana Resinovich.

Caso Garlasco: l'impronta che potrebbe cambiare tutto

Quarto Grado, caso Garlasco

L'apertura di Quarto Grado stasera sarà dedicata all'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco nell'estate del 2007. A quasi vent'anni dai fatti, un dettaglio torna a far discutere: l'impronta 33. Secondo le indagini più recenti, apparterrebbe ad Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, il fratello della vittima.

La novità sembra aver aperto una nuova pista investigativa e lo stesso Sempio risulta ora ufficialmente indagato. La ricostruzione del delitto potrebbe quindi subire un ribaltamento significativo.

Caso Resinovich: nuovi dubbi sulle tracce sotto le scarpe

Spazio poi all'intricata vicenda di Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022. L'attenzione si concentra su alcune tracce rilevate sotto le scarpe della vittima: la Procura ha disposto nuove analisi per capire se si tratti di terriccio proveniente da un roseto oppure di residui riconducibili al laboratorio di Sebastiano Visintin, marito di Liliana. Un dettaglio apparentemente marginale che potrebbe però sbloccare il caso.

Gli ospiti della puntata del 6 giugno di Quarto Grado

Anche questa settimana, la trasmissione si avvale dei contributi di esperti come Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmen Pugliese e Caterina Collovati. In studio anche Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello. Fondamentale come sempre il contributo della community dei quartograders, attivissima sui social e pronta a commentare in diretta.

Due casi complessi, tanti interrogativi e una certezza: Quarto Grado continua a tenere alta l'attenzione sui cold case più discussi del Paese.