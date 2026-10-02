Quarto Grado, le novità sul caso Garlasco nella puntata di stasera su Retequattro

La nuova puntata di Quarto Grado torna sul giallo di Garlasco e sulle ultime novità emerse dalle indagini. L'appuntamento è per stasera su Retequattro alle 21:30, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione.

Al centro della puntata ci saranno gli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio, arrivata alla conclusione delle indagini. Ora spetta all'autorità giudiziaria decidere se procedere con l'archiviazione oppure con il rinvio a giudizio.

Proprio dopo la chiusura delle indagini, Sempio parla per la prima volta in un'intervista realizzata da Quarto Grado. Nell'anteprima trasmessa da Dentro la notizia, l'indagato commenta anche l'ipotesi di un eventuale processo: "Non mi sembra che ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo". E aggiunge: "Se capiterà di doverlo affrontare, lo affronteremo".

Sempio interviene anche su alcuni degli elementi al centro dell'inchiesta, a partire dalla cosiddetta impronta 33, la traccia sul muro delle scale che, secondo gli inquirenti, sarebbe riconducibile alla sua mano. "C'era la traccia sul muro? Sì. È stata analizzata? Sì. C'era del sangue? No. Per come la vedo io, la questione finisce lì", sostiene Sempio, che contesta il valore probatorio attribuito alla traccia.

Un altro tema affrontato nell'intervista è quello dell'impronta di una scarpa insanguinata. Secondo la consulenza della professoressa Cristina Cattaneo, sarebbe plausibile la compatibilità del piede di Sempio con l'impronta. L'indagato replica però sottolineando la differenza tra una compatibilità e un elemento che, a suo giudizio, possa collegarlo direttamente alla traccia: "Se a casa di Andrea Sempio avessero trovato una scarpa riconducibile a quella, magari sporca di sangue, sarebbe un altro discorso. Ma finché mi si dice che è compatibile, non c'è comunque un elemento vero che mi colleghi a quell'impronta". E precisa: "Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi".

Tra gli elementi al centro dell'attenzione ci sono le analisi scientifiche legate al delitto di Chiara Poggi. Secondo quanto emerso dalle conclusioni dei pm di Pavia, il DNA della vittima non sarebbe stato trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi.

Proprio sul fronte degli accertamenti scientifici, Quarto Grado ospiterà un'intervista esclusiva a Giorgio Portera, genetista ed ex ufficiale del RIS di Parma. L'obiettivo sarà ripercorrere gli elementi emersi dalle analisi e fare il punto sulle evidenze scientifiche raccolte nel corso delle indagini.

La trasmissione si occuperà inoltre delle nuove intercettazioni relative alla famiglia Sempio. Le conversazioni, come riportato anche da alcuni giornali nelle ultime ore, documenterebbero presunte tensioni tra alcuni componenti della famiglia in relazione alle precedenti inchieste sul caso.

Ad approfondire i diversi aspetti della vicenda saranno, tra gli altri, Angela Taccia, uno dei legali di Andrea Sempio nonchè sua amica storica, Liborio Cataliotti, Giorgio Portera e Marzio Capra. In studio e nel corso della puntata interverranno anche Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Gianluca Zanella, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese e Paolo Reale.