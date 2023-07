Quarto Grado - Le storie stasera su Retequattro: Liliana Resinovich nell'ultima puntata

Stasera, venerdì 28 luglio, su Retequattro, alle 21:25, torna l'appuntamento con Quarto Grado - Le storie, il talk-show dedicato ai più scottanti casi di cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Sarà possibile seguire la nuova puntata, l'ultima prima della pausa estiva, anche in streaming, in contemporanea e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il caso di venerdì 28 luglio

Il programma a cura di Siria Magri torna a occuparsi della vicenda di Liliana Resinovich, la sessantatreenne di Trieste scomparsa da casa il 14 dicembre del 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio del 2022 nel parco dell'ex Opp a San Giovanni. Un giallo dai contorni sfumati: la donna è stata uccisa o si è tolta la vita? Le nuove indagini chieste dal GIP forse potranno stabilirlo. La Procura di Trieste infatti ha incaricato l'antropologa forense Cristina Cattaneo di redigere una perizia medico-legale che possa accertare "le lesioni riscontrate, la loro origine, il mezzo che le ha prodotte, la datazione, e ogni altro elemento utile a qualificare il decesso quale conseguenza di un'azione e suicidaria o di un fatto attribuibile a terzi". Intanto il marito Sebastiano Visintin e l'amico speciale Claudio Sterpin continuano a scambiarsi accuse reciproche.

Nella puntata, tutti i protagonisti e i documenti esclusivi, di un'indagine lunga un anno e mezzo.

A Quarto Grado, inoltre, non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo.