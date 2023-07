Quarto Grado - Le storie stasera su Retequattro: Emanuela Orlandi e gli altri casi del 14 luglio

Stasera su Retequattro, alle 21:25, torna l'appuntamento con Quarto Grado - Le storie, il talk-show dedicato ai più scottanti casi di cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Sarà possibile seguire la nuova puntata anche in streaming, in contemporanea e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I casi di venerdì 14 luglio

La scomparsa di Emanuela Orlandi

Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, è scomparsa a Roma il 22 giugno 1983. La scorsa settimana infatti si era riaperta la pista familiare che voleva implicato Mario Meneguzzi, zio paterno della vittima, morto ormai da diversi anni. Come si apprende da un carteggio dell'epoca fra il cardinale Agostino Casaroli (allora segretario di Stato del Vaticano) con l'ex padre spirituale e confessore degli Orlandi, il Meneguzzi avrebbe molestato Natalina, la sorella maggiore di Emanuela. Ma è stata proprio la diretta interessata, in una conferenza stampa indetta con il fratello Pietro, a spiegare che lo zio non ha nulla a che fare con la scomparsa di Emanuela.

Il caso della piccola Kata

Al centro della puntata, anche la storia della piccola Kata, la bambina di 5 anni di origini peruviane scomparsa lo scorso 10 giugno a Firenze mentre la mamma era al lavoro e lei giocava nel cortile dell'hotel occupato in cui la famiglia vive. Si cerca ancora di capire chi possa averla rapita dall'ex hotel Astor e per quale motivo. Intanto i genitori della piccola affermano di essere accusati per confondere le acque.