Quarto Grado su Garlasco: il giallo di Chiara Poggi nella puntata in onda stasera su Retequattro

Nella puntata in onda in questo venerdì 23 maggio, Quarto Grado, alle 21:15 su Retequattro, si occuperà del giallo di Garlasco, alla luce di tutte le novità sul caso

Stasera su Retequattro, alle 21:15, torna l'appuntamento con Quarto Grado, il programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri si occuperà, come tutti i programmi di cronaca della settimana, delle novità sul caso Garlasco, riaperto 18 anni dopo la misteriosa morte di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 nel piccolo centro del pavese.

Quarto Grado: anticipazioni del 23 maggio

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco

L'inchiesta principale e gli attuali sviluppi della vicenda sono sotto la giurisdizione della Procura di Pavia (titolare del fascicolo, il procuratore Fabio Napoleone, con il procuratore aggiunto Stefano Civardi e le PM Valentina De Stefano e Giuliana Rizza), mentre la Procura di Milano si occupa di episodi specifici. Nella fase iniziale, 18 anni fa, le indagini erano in carico alla Procura di Vigevano.

Oggi, si cerca di fare luce su elementi finora rimasti oscuri e di chiarire dubbi e interrogativi, come movente, arma del delitto, assenza di tracce di sangue su Alberto Stasi, le tempistiche dell'omicidio e le attività di Stasi. Che dopo aver scontato anni di carcere, dopo aver risarcito la famiglia Poggi di 850.000 euro in quanto indicato come unico responsabile della morte di colei che era la sua fidanzata, vede oggi sempre più vicina la possibilità di essere dichiarato innocente.

Tra le tante novità emerse, la più clamorosa è l'impronta rilevata sulla parete destra delle scale dove è stato trovato il cadavere della giovane, e mai esaminata prima. Ben quindici i punti di contatto compatibili con il palmo di Andrea Sempio. Che, tornato nel registro degli indagati per omicidio, non si è presentato in Procura, dove era atteso martedì scorso.

Le opinioni della puntata

Confermati gli interventi di esperti e ospiti, con Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Quarto Grado, oltre che su Retequattro, è visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in contemporanea sia on demand, dove è possibile anche recuperare le vecchie puntate.