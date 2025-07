Quarto Grado: novità su Garlasco e l'enigma dell'Ignoto 3 nella puntata del 18 luglio, su Retequattro

Sono passati diciotto anni dalla morte di Chiara Poggi, ma il caso Garlasco continua a generare inquietudine. E, soprattutto, nuove congetture non sempre attendibili. Questa sera, Quarto Grado dedicherà l'apertura della puntata al misterioso "Ignoto 3", il profilo genetico maschile rinvenuto su una garza utilizzata per prelevare campioni biologici dal corpo della giovane. A chi appartiene quel DNA? Potrebbe trattarsi di una semplice contaminazione, oppure di una traccia lasciata da uno degli aggressori?

Caso Garlasco ancora a Quarto Grado: chi è l'ignoto 3

Gli inquirenti, ora, puntano a confrontare quel profilo con una lista di circa trenta persone, tra operatori forensi, amici di famiglia e conoscenti di Chiara. E tra le ipotesi più discusse torna anche il nome di Andrea Sempio, la cui posizione viene nuovamente valutata. Intanto, il dibattito tra esperti si accende: la garza non era sterile, ma ciò basta per escludere un valore probatorio?

Caso Resinovich: nuove indagini sulle affilatrici trovate in casa Visintin

Quarto Grado

La puntata di Quarto Grado proseguirà con gli sviluppi sulla scomparsa e la morte di Liliana Resinovich, ritrovata senza vita nel gennaio 2022. I fari degli inquirenti sono ora puntati su alcune affilatrici rinvenute nell'abitazione del marito Sebastiano Visintin. Si tratta di un dettaglio potenzialmente rilevante o di un elemento fuorviante?

Visintin, unico indagato, continua a professarsi innocente. La procura, però, ha disposto ulteriori accertamenti, nella speranza di fare chiarezza su una vicenda che resta avvolta nel mistero.

Dove vedere Quarto Grado e perché seguirlo

L'appuntamento è per questa sera, venerdì 18 luglio, alle 21.25 su Retequattro. Come sempre, la community dei quartograders potrà commentare in diretta sui social, mentre la puntata sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, in streaming e on demand. Un'occasione per andare ancora più a fondo nei casi che da molti anni dividono l'opinione pubblica e generano dibattito.