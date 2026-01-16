Quarto Grado, stasera su Retequattro ancora Garlasco con i computer di Stasi e Poggi: i casi del 16 gennaio

Venerdì 16 gennaio Quarto Grado torna in onda su Retequattro con una puntata che fornisce nuovi spunti di riflessione su due casi di cronaca che continuano a far discutere. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero guidano come sempre il pubblico tra aggiornamenti, analisi e approfondimenti, con l'obiettivo di fare chiarezza su vicende ancora dense di interrogativi.

Si parte dalle novità sul caso Garlasco e il delitto di Chiara Poggi con il contenuto dei computer della vittima e di Alberto Stasi, a oggi unico condannato per la morte della ragazza. Spazio poi alla sparizione di Federica Torzullo, la donna scomparsa lo scorso 8 gennaio, con nuovi elementi che hanno portato all'inserimento del marito nel registro degli indagati.

Quarto Grado: il materiale pedopornografico di Alberto Stasi trovato nel computer

Chiara Poggi

Il cuore della puntata sarà dedicato ancora una volta al caso Garlasco. A quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi, oggi l'attenzione si concentra sugli elementi digitali: i computer della vittima e di Alberto Stasi tornano sotto la lente degli esperti come possibili tasselli chiave per ricostruire le ultime ore prima del delitto.

Secondo quanto emergerà nel corso della serata, l'analisi dei dispositivi potrebbe offrire nuove letture sui movimenti, sulle abitudini e sulle attività precedenti all'omicidio per il quale è stato condannato Alberto Stasi, aprendo scenari che meritano ulteriori verifiche.

Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ripercorrerà anche gli sviluppi giudiziari più recenti, soffermandosi sulle richieste di nuove consulenze e sulle ipotesi alternative che negli ultimi mesi hanno riacceso il dibattito pubblico. Un racconto che, come da tradizione di Quarto Grado, intreccia cronaca, perizia tecnica e confronto tra opinioni diverse.

La scomparsa di Federica Torzullo

Ampio spazio sarà riservato anche alla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia (Roma) svanita nel nulla lo scorso 8 gennaio. La vicenda ha conosciuto sviluppi significativi negli ultimi giorni, con l'iscrizione del marito nel registro degli indagati e il ritrovamento di tracce di sangue nell'abitazione della donna durante un sopralluogo.

Nel corso della puntata di stasera Quarto Grado ricostruirà le ultime ore conosciute di Federica, cercando di mettere ordine tra testimonianze, accertamenti e interrogativi ancora aperti. L'obiettivo è offrire un quadro il più possibile completo, mantenendo alta l'attenzione su un caso che ha profondamente colpito l'opinione pubblica.

Quarto Grado, ospiti e analisi in studio

Come di consueto il confronto in studio sarà affidato a un parterre di ospiti esperti di cronaca e investigazione. Interverranno Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva, chiamati ad analizzare i fatti e a commentare gli elementi emersi, attraverso dati tecnici e riflessioni di carattere investigativo.

La nuova puntata di Quarto Grado va in onda venerdì 16 gennaio in prima serata su Retequattro. Il programma è disponibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, per chi preferisce seguirlo in un secondo momento.