Quarto Grado ancora sul caso Garlasco, stasera su Retequattro: cosa ha rivelato l'incidente probatorio?

L'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, torna di nuovo sotto i riflettori con l'incidente probatorio richiesto dalla Procura di Pavia. Sarà questo al centro della puntata di questa sera di Quarto Grado, su Retequattro. Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, amico della vittima, proseguono gli esami su vecchi reperti mai analizzati prima: due vasetti di Fruttolo, un brick di tè, una buccia di banana e un frammento di tappetino insanguinato. L'obiettivo? Cercare il DNA dell'assassino o di eventuali complici.

Oltre a Garlasco, si torna a parlare anche del caso Resinovich: cosa c'era negli hard disk di Visintin? E l'uomo sapeva della relazione di Liliana Resinovich con Claudio Sterpin?

Delitto di Garlasco, blackout impedisce completamento dell'analisi

Andrea Sempio

Il consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra, ha spiegato che i reperti sono stati conservati in un unico sacchetto per otto mesi, il che solleva dubbi su una loro possibile contaminazione. Come se non bastasse l'ultima sessione di analisi è stata interrotta a causa di un blackout che ha colpito la zona della Questura di Milano, impedendo il completamento dei test su quattro delle 34 impronte rilevate.

Il reperto n.10, ovvero l'impronta sulla porta, potrebbe invece essere sottoposta a nuovi test: se confermata la presenza di sangue, cambierebbe radicalmente la narrazione del delitto.

Caso Resinovich: i misteri degli hard disk e le foto scomode

Quarto Grado

La puntata di stasera di Quarto Grado dedica ampio spazio anche al caso di Liliana Resinovich, scomparsa nel 2021. Al centro dell'inchiesta, cinque hard disk consegnati dal marito Sebastiano Visintin a un amico, che contengono fotografie della donna insieme a Claudio Sterpin, definito da molti "l'amico speciale".

Le immagini - tra cui alcune risalenti al 2003 - potrebbero indicare che Visintin fosse a conoscenza del legame tra i due, contrariamente a quanto dichiarato. Il prossimo 23 giugno, Sterpin verrà ascoltato durante l'incidente probatorio per chiarire la natura dei rapporti tra lui, Liliana e Visintin, unico indagato per omicidio.

Ospiti, analisi e confronto in diretta

Come sempre, il programma offrirà il contributo di esperti e opinionisti: tra gli altri, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva. Spazio anche all'interazione con il pubblico social dei "quartograders", sempre molto attivo durante la diretta.