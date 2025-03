Quarto Grado, anticipazioni e casi del 28 marzo: stasera su Retequattro le ultime novità su Pierina Paganelli

Stasera su Retequattro, alle 21:15, torna l'appuntamento settimanale con Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono una nuova puntata della trasmissione dedicata ai principali casi di cronaca nera del nostro Paese.

Quarto Grado è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in contemporanea alla messa in onda televisiva che on demand.

I casi del 28 marzo: Pierina Paganelli e Liliana Resinovich

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. Nel lungo interrogatorio a Manuela Bianchi, nuora della vittima, la donna ha parlato della notte del delitto, del mattino seguente e del rapporto con Louis Dassilva, "l'uomo che ho amato di più".

Ora, però, i due ex amanti sono l'una contro l'altro. Su entrambi pende l'accusa di aver premeditato, ed eseguito, l'omicidio della pensionata.

Nel corso della puntata si torna anche sulla vicenda di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022. Mentre si continua a cercare il colpevole, i familiari della donna puntano il dito contro il marito della donna, Sebastiano Visintin. Lui però, come ha sempre fatto in questi anni, continua a risposndere alle accuse con forza: "sono tutte menzogne, la mattina della scomparsa mi trovavo in pescheria".

Gli ospiti

Confermati, gli interventi di esperti e ospiti, tra cui Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Si rinnova anche lo stretto rapporto tra "Quarto Grado" e il proprio pubblico: una community molto attiva - i "quartograders" -, che ogni venerdì partecipa in diretta via social al programma.