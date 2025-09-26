Quarto Grado, anticipazioni 26 settembre: nuovi sviluppi sui casi Paganelli e Resinovich

Stasera, venerdì 26 settembre, alle ore 21.30 su Retequattro, torna l'appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero e curato da Siria Magri. La trasmissione continua a indagare i casi di cronaca che hanno scosso l'opinione pubblica, offrendo un'analisi puntuale e arricchita dal contributo di esperti e ospiti in studio.

Il caso Pierina Paganelli

Al centro della puntata ci sarà l'omicidio della donna di 78 anni trovata senza vita nel garage del proprio condominio a Rimini il 3 ottobre 2023. Un delitto, quello di Pierina Paganelli, che continua a far discutere e che vede come unico indagato Louis Dassilva. Sua moglie, Valeria Bartolucci, continua a difendere il marito e, al tempo stesso, solleva dubbi su un possibile terzetto di sospettati alternativi, alimentando il mistero attorno al movente di questa tragica vicenda.

Il giallo di Liliana Resinovich

La puntata dedicherà ampio spazio anche al mistero della morte della donna ritrovata priva di vita il 5 gennaio 2022 in un bosco a Trieste. Le indagini sul delitto di Liliana (Lilly) Resinovich si stanno concentrando sulle incongruenze legate al ruolo del marito, Sebastiano Visintin, in particolare sulla consegna agli inquirenti di un cellulare che non corrispondeva a quello realmente utilizzato dalla donna. Un dettaglio che ha aperto nuove piste investigative.

Sebastiano Visintin

Gli ospiti in studio e il legame con i telespettatori

A commentare i casi e fornire chiavi di lettura ci sarà un parterre di ospiti composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva. Come sempre, forte sarà il coinvolgimento della community dei quartograders, i telespettatori che seguono la trasmissione e partecipano in diretta attraverso i social, contribuendo al dibattito e arricchendo il confronto con opinioni e domande.

Dove vedere Quarto Grado stasera

L'appuntamento con il talk show è quindi per stasera, venerdì 26 settembre, alle 21.30 su Retequattro, con un doppio focus su due casi che continuano a interrogare la giustizia e l'opinione pubblica. La puntata di Quarto Grado sarà disponibile anche in live streaming su Mediaset infinity, sulla piattaforma gratuita sono disponibili anche le precedenti puntate nella sezione On Demand.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liliana Resinovich: la famiglia della vittima accusa Visintin.