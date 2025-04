Quarto Grado, anticipazioni 11 aprile: stasera su Retequattro ancora sui casi Paganelli e Resinovich

Nuovo appuntamento questa sera in prima serata con Quarto Grado, il programma di Retequattro dedicato alla cronaca nera e condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Tra i casi di cui si occuperà questa sera la trasmissione, Pierina Paganelli e Liliana Resinovich.

Ma vediamo più nel dettaglio gli argomenti trattati e quali saranno gli ospiti presenti in studio.

I casi di Pierina Paganelli e Liliana Resinovich

Liliana Resinovich

Iniziamo dal caso di Pierina Paganelli. È infatti scontro tra la Procura e i difensori di Louis Dassilva riguardo un audio: la registrazione dal garage al momento dell'omicidio. Si tratta dunque di un audio che potrebbe rivelarsi decisivo, in quanto potrebbe ribaltare la verità processuale finora accertata. L'audio soprattutto, mette in discussione un punto fondamentale nella vicenda: davvero l'assassino aveva un complice? Nel corso della puntata inoltre, spazio a un lungo segmento dedicato alla vicenda di Liliana Resinovich. Le indagini vanno avanti e, più proseguono, più ci si concentra sui cellullari della vittima e su quello che potrebbero rivelare riguardo la mattina della sua scomparsa.

Gli ospiti di venerdì 11 aprile

A dibattere dei due casi in studio, gli interventi di un ricco parterre di esperti ed ospiti. Ci saranno infatti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Quarto Grado è un programma di Silvia Magri. La trasmissione può contare su una solida community social, che partecipa attivamente e commenta in tempo reale. Il programma si può seguire su Retequattro, oppure in streaming su Mediaset Infinity; nel portale Mediaset inoltre, sono disponibili tutte le puntate in replica.