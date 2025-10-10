Quarto Grado, anticipazioni 10 ottobre: ultime novità sui casi Garlasco e Resinovich stasera su Retequattro

Quarto Grado torna questa sera, venerdì 10 ottobre alle 21.30 su Retequattro, con una puntata a forte taglio d'inchiesta come sempre condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In primo piano ci sono i nuovi sviluppi sui due delitti al centro dell'attenzione nelle ultime settimane, quello di Chiara Poggi a Garlasco e il caso di Trieste legato alla morte di Liliana Resinovich.

Quarto Grado, focus Garlasco: cosa c'è nel fascicolo su Andrea Sempio

Andrea Sempio, caso Garlasco

Le telecamere di Quarto Grado riaccendono i riflettori sul delitto di Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi (avvenuto il 13 agosto 2007). Gli inquirenti stanno ricostruendo i passaggi dell'indagine che riguardano Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, per verificare se vi siano state interferenze esterne nel percorso che ha portato all'archiviazione delle accuse a suo carico.

Nel mirino incroci di tabulati, orari e testimonianze utili a ridisegnare la timeline della mattina del 13 agosto di 18 anni fa, oltre a eventuali movimenti economici e contatti che potrebbero suggerire pressioni indebite. La redazione proporrà dossier, mappe e cronologie per chiarire i passaggi rimasti opachi: chi ha saputo cosa, e quando? Quali riscontri oggettivi possono confermare o smentire queste piste?

Il caso Resinovich a Quarto Grado: nuove analisi sui sacchi neri

Quarto Grado

Spazio anche al caso di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un'area boschiva di Trieste. Al centro ci sono le nuove verifiche tecnico-scientifiche sui sacchi neri che avvolgevano il corpo e le novità sul marito Visentin, unico indagato. La puntata farà il punto su metodologie, tracciabilità e possibili riscontri che potrebbero emergere da laboratori e perizie. Un tassello che, se confermato da esiti oggettivi, potrebbe offrire indizi utili a chiarire tempi, dinamiche e contesto in cui la donna è morta.

Il confronto in diretta vedrà come sempre la partecipazione di esperti e firme del giornalismo: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

L'appuntamento con Quarto Grado è fissato per stasera alle 21.30 su Rete 4, ma la trasmissione è disponibile anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity, dove le puntate vengono rese fruibili on demand.