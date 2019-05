Quantico: la prima stagione da stasera su Spike!

Stasera su Spike, il canale Viacom International Media Networks Italia disponibile sul 49 del digitale terrestre (DTT) e sul 26 di Tivùsat, si accende con l'adrenalinica prima stagione della serie tv Quantico che racconta le vicende di un gruppo di reclute durante l'addestramento presso l'FBI Training Academy a Quantico, in Virginia, per diventare i futuri agenti speciali al servizio del Paese. L'appuntamento è dal 15 maggio ogni mercoledì alle 21.30.

In questo centro d'addestramento, i giovani protagonisti della serie dovranno affrontare durissime prove per poter intraprendere una carriera nell'FBI. Ognuno di loro deve fare i conti con le proprie ambizioni, i propri scheletri nell'armadio e con i segreti che non ha mai confessato. La più grande sfida che dovranno affrontare, sarà quella con loro stessi, ma, se riusciranno a superare tutte le difficoltà, diventeranno ufficialmente degli agenti speciali degli Stati Uniti d'America. Fra di loro però, c'è qualcuno pronto a sabotare la sicurezza del paese: dietro un aspirante agente dell'FBI infatti, si nasconde un attentatore, la mente del più grande attacco terroristico dopo l'11 settembre.

Creata da Joshua Safran per il network ABC, Quantico ha come protagonista Alex Parrish, interpretata dall'attrice indiana Priyanka Chopra: modella, attrice e cantante vincitrice del concorso Miss Mondo 2000 e del Filmfare Award per la miglior attrice debuttante per il film Andaaz. Nel cast figurano anche Aunjanue Ellis (Miranda Shaw, conosciuta per The Mentalist), Josh Hopkins (Liam O'Connor, che ha recitato in Ally McBeal e Cougar Town), e Jake McLaughlin (Ryan Booth, che ha fatto realmente parte dell'esercito degli Stati Uniti rimanendo anche ferito nel corso della guerra in Iraq).