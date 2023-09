Quando di Walter Veltroni stasera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW: trama e cast del film

Stasera 7 settembre alle 21:15 Sky Cinema Uno e NOW presentano in prima tv Quando: trama e cast del film di Walter Veltroni con Neri Marcorè.

Stasera 7 settembre, in prima serata, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, e in streaming solo su NOW, andrà in onda Quando, in onda alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy. Il film del 2023 è diretto da Walter Veltroni, la scenografia è dello stesso regista che l'ha scritta insieme a Simone Lenzi e Doriana Leondeff. Fabrizio Mancinelli ha firmato la colonna sonora. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Quando: Trama

Nell'estate del 1984, durante i funerali solenni del segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer, accade un malaugurato incidente: l'asta di una bandiera finisce sulla testa di Giovanni, che finisce in coma.

Trentuno anni dopo, accade l'incredibile: l'uomo si risveglia. Per lui è come nascere un'altra volta, e troverà ovviamente un mondo completamente cambiato. Tutto quello che conosceva è ora differente, dalla sua famiglia fino al proprio partito politico, che ha cambiato nome e collocazione elettorale. Come fosse un neonato, dovrà imparare nuovamente a muoversi dentro la propria dimensione, ma a cinquant'anni non è certo semplice.

In un viaggio alla riscoperta del mondo, Giovanni non rimarrà però da solo: imparerà, piuttosto, ad affrontare un presente a lui sconosciuto e a riconquistare il passato che inevitabilmente si ripresenterà.

Curiosità

Quando è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 30 marzo 2023. Le riprese si sono svolte da giugno a luglio del 2022, principalmente a Roma e in altri luoghi della regione Lazio, come la zona archeologica di Vulci.

Interpreti e personaggi

Recensione e traler

La nostra recensione di Quando

Quando su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.9 su 10