I Tre Moschettieri – D’Artagnan, Quando, Scomparso, Tokyo-Ga e i voti del mese 4K-Blu-Ray-DVD. Parte 2

La seconda parte della nostra rubrica homevideo di recensioni 4K, Blu-ray e DVD, si apre con un kolossal francese dal grande cast, I Tre Moschettieri - D'Artagnan, in realtà solo la prima parte di un progetto più ampio. A seguire Quando, il film di Walter Veltroni con un Neri Marcorè che si risveglia dopo trent'anni di coma per un incidente capitatogli ai funerali di Berlinguer.

I Tre Moschettieri - D'Artagnan: Eva Green e Eric Ruf in una scena del film

Spazio poi a Scomparso, commedia poetica e surreale di e con Rocco Papaleo, nei panni di un uomo che cerca uno sblocco emotivo ricordando gli eventi del suo passato assieme al se stesso più giovane. A chiudere l'approdo in homevideo post restauro di Tokyo-Ga, il documentario del 1985 che un giovane Wim Wenders ha girato nella capitale giapponese alla ricerca del mondo del regista Yasujiro Ozu.

I tre Moschettieri - D'Artagnan: la recensione del 4K UHD

IL FILM. Un grande cast (tra gli altri Eva Green, Louis Garrel e Vincent Cassel) per l'ennesimo adattamento dall'opera di Alexandre Dumas. Anzi, I tre Moschettieri - D'Artagnan diretto da Martin Bourboulon, è solamente la prima parte di quest'ambiziosa saga francese ad alto budget. Nel film D'Artagnan (interpretato da François Civil) è un giovane guascone che cerca di salvare una ragazza da un rapimento: viene dato per morto, invece va a Parigi per cercare gli aggressori. La sua ricerca lo farà unire a Aramis, Athos e Portos e lo porterà in contatto con le macchinazioni del Cardinale Richelieu.

IL 4K UHD. I tre Moschettieri - D'Artagnan è uscito in homevideo anche nella versione 4K UHD, in un'edizione targata a Eagle Pictures a due dischi che contiene anche il blu-ray. Stranamente, e questa è una delusione, il prodotto non contiene nessun extra. Il video è buono ma considerata la fotografia del film, resta sempre molto morbido con un dettaglio decisamente soft: sensazione che si accentua nelle scene più scure, sempre un po' pastose, nelle quali i particolari faticano a emergere. Il croma desaturato dove dominano tonalità marroni e seppia, non aiuta la nitidezza, ma la grandiosità di costumi e scenografie riesce comunque a emergere, come anche gli ottimi primi piani.

I Tre Moschettieri - D'Artagnan: Louis Garrel, Vicky Krieps in una scena del film

DA NON PERDERE. L'edizione si prende però una grande rivincita nel reparto audio, con le tracce DTS HD 5.1 per italiano e inglese. L'audio infatti è ricco di effetti e impetuoso fin dalle prime scene, tra la pioggia che avvolge e gli zoccoli dei cavalli sul selciato, e poi si scatena nei combattimenti o nei rumori della folla. Per tutto il film la dinamica è elevata, la colonna sonora incalzante, il clangore delle spade cristallino e gli spari potenti. La spazialità è notevole, l'asse posteriore preciso ed energico, e anche l'entrata dei bassi è sempre decisa e muscolare.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 8,5 - Extra: 2

I Tre Moschettieri - D'Artagnan, la recensione: un adattamento che punta alla serialità

Quando: la recensione del DVD

IL FILM. Walter Veltroni ha portato sul grande schermo il suo romanzo omonimo: Quando è un film con protagonista Neri Marcorè nei panni di Giovanni, un uomo che si risveglia dal coma 31 anni dopo aver preso in testa l'asta di una bandiera ai funerali di Berlinguer, nel 1984. Nel 2015, ormai adulto, scopre che il mondo è profondamente cambiato: non solo non c'è più il suo partito, ma anche la ragazza di cui all'epoca era innamorato smbra scomparsa. Ormai cinquantenne, deve imparare ad accettare la perdita dei vecchi legami, ma anche a scoprirne di nuovi.

IL DVD. Quando è arrivato in homevideo con il DVD CG Vision, prodotto tecnicamente buono ma completamente privo di extra. Il video è la parte migliore, mentre l'audio in Dolby Digital 5.1 fa pienamente la sua parte, anche se il film è in gran parte basato su dialoghi, peraltro puliti e precisi, e su pochi effetti sonori. Bella e avvolgenta però la colonna sonora e le scene con le canzoni, che danno vivacità al reparto.

DA NON PERDERE. Come detto, il video è di buonissimo livello. Presenta un buon dettaglio su primi e medi piani, un croma vivido come dimostrano soprattutto le bandiere di un rosso intenso, e un quadro generalmente compatto. I limiti fisiologici del DVD affiorano però inevitabilmente in alcune sequenze dove la vegetazione si vede da lontano, con aliasing e sgranature.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 2

Quando, la recensione: una favola sociale (e ideologica) per un film riuscito a metà

Scordato: la recensione del DVD

IL FILM. Rocco Papaleo dirige e interpreta il protagonista in Scordato, poetica e surreale commedia nei quali l'artista veste i panni di Orlando, mite accordatore di pianoforti tormentato dal mal di schiena, che ritrova un guizzo vitale quando incontra la fisioterapista Olga (interpretata dalla cantante Giorgia). La donna gli diagnostica una contrattura "emotiva" e lui per risolvere i suoi problemi dovrà trovare una sua foto da giovane, ma questo viaggio lo farà accanto proprio a se stesso di tanti anni fa.

IL DVD. Scordato è disponibile in homevideo grazie al DVD targato CG Vision, prodotto tecnicamente buono ma non sufficiente negli extra, visto che è presente solo un breve backstage di 3 minuti. Per il resto il video è di livello più che soddisfacente, perché a un buon dettaglio per il formato si aggiunge anche un'ottima resa cromatica, fondamentale visto che il film gioca molto anche sui colori. Affiorano però i limiti del formato su alcuni campi lunghi e su fondali più insidiosi, dove emergono delle sbavature.

Scordato: una scena del film

DA NON PERDERE. Più continuo ed efficace l'audio, con una traccia in Dolby Digital 5.1 piacevolmente frizzante, precisa non solo nei dialoghi e negli effetti ambientali delle scene più movimentate, ma capace anche di dare sprint al sonoro grazie a un'estrema vivacità delle musiche, che finiscono per coinvolgere tutti i diffusori e far emergere anche il sub.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 5

Scordato, la recensione: Questione di accordi

Tokyo-Ga: la recensione del DVD

IL FILM. Davvero lodevole l'operazione di CG, che ha portato in DVD Tokyo-Ga, il documentario del 1985 che un giovane Wim Wenders, in una pausa di lavorazione del suo Paris, Texas, ha girato a Tokyo alla ricerca del mondo di Yasujiro Ozu, regista da lui molto amato e morto vent'anni prima. Quasi un diario scritto con la cinepresa, che vuole essere anche un omaggio alla metropoli insondabile che lo stesso Ozu ha raccontato nei decenni attraverso la sua trasformazione genetica che l'ha portata a essere uno dei massimi simboli mondiali della modernità e del consumo.

IL DVD. Come detto, Tokyo-Ga è ora disponibile in homevideo grazie al DVD targato CG. Il video restaurato è la parte migliore del film, mentre l'audio, presente solamente in originale in Dolby Digital 5.1, si limita a qualche cenno di ambienza e a replicare la voce narrante di Wim Wenders, con una traccia comunque sempre pulita e senza sbavature. Negli extra da segnalare ben 22 minuti di scene eliminate.

Tolyo-Ga: una scena del film

DA NON PERDERE. Il video ha subito un notevole restauro, visto il materiale di partenza piuttosto rovinato. Non ingannino la scena iniziale e quella finale in bianco e nero, tratte da film di Ozu, che presentano segni e graffi, perché invece il documentario di Wenders, pur granuloso, scorre via con un buon dettaglio ma soprattutto con un croma esuberante e vivacissimo, che esalta i colori pastello di Tokyo.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 6,5 - Extra: 6,5