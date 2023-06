Qualcosa di speciale stasera su Rai 2: cast e trama della commedia romantica con Jennifer Aniston

Stasera su Rai 2, in prima serata, va in onda Qualcosa di speciale, cast, recensione e trama della commedia romantica con Jennifer Aniston.

Stasera, 15 giugno, su Rai 2, in prima serata, va in onda Qualcosa di speciale, commedia romantica diretta da Brandon Camp. Il regista ha firmato la sceneggiatura con Mike Thompson. La colonna sonora è stata composta da Christopher Young. Trama, cast, recensione e trailer del lungometraggio.

Aaron Eckhart e Jennifer Aniston in una scena del film Love Happens

Qualcosa di speciale: Trama

Il dottor Burke Ryan è un vedovo che decide di scrivere un libro su come superare il dolore di una perdita e ritrovare l'autostima e ottiene improvvisamente un successo inaspettato. Reinventatosi come carismatico guru capace d'infondere l'autoconsapevolezza, l'uomo s'innamora di Eloise Chandler, una donna che ha giurato a se stessa di non volere più nulla avere a che fare con gli uomini, e che ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla sua attività floreale.

La ragazza, conosciuta in un seminario a Seattle e subito attratta da lui, fa capire ben presto a Burkle che, nonostante tutto, lui non sia ancora riuscito a venire a patti col proprio dolore. Riusciranno i due a dare un'altra occasione all'amore?

Jennifer Aniston in una scena del film Love Happens

Qualcosa di speciale: Curiosità

Qualcosa di speciale è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 20 Agosto 2010 grazie a 01 Distribution. Le riprese del film si sono svolte dall'1 Gennaio 2008 all'1 Febbraio 2008 in Canada e negli Stati Uniti. Titolo originale: Love Happens.

Il titolo del film inizialmente era Brand New Day, in seguito cambiato in Travelling, ed infine in quello definitivo, Love Happens.

Durante le riprese, il set di Love Happens è stato aperto al pubblico per consentire ai fan di incontrare gli attori e assistere alle riprese.

Il budget del film è stato di circa 18 milioni di dollari, e ha incassato circa 36 milioni di dollari al botteghino.

Aaron Eckhart è il protagonista del film Love Happens

Qualcosa di speciale: Interpreti e personaggi

Aaron Eckhart e Jennifer Aniston in un'immagine del film Love Happens

Qualcosa di speciale: Recensione e trailer

La nostra recensione di Qualcosa di speciale

Qualcosa di speciale è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 16% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 33 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.6 su 10