Purple Hearts, su Netflix in streaming da oggi

Purple Hearts, il nuovo teen drama di Elizabeth Allen, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 29 luglio 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Cassie, una cantautrice in difficoltà, riceve una diagnosi di una forma rara di diabete giovanile che la costringerà a sostenere dei costi che non può affrontare, poiché vuole portare avanti con convinzione il proprio percorso artistico e difficilmente potrà badare alle cure e alla passione per la musica. Così, le sovverrà un'idea: chiedere a un amico militare, Frankie, di sposarla, così da poter coprire la propria assicurazione sanitaria grazie alle agevolazioni che spettano alle famiglie di membri dell'esercito. In cambio, l'uomo potrà trattenere l'aumento di indennità che riceverebbe come soldato convolato a nozze. Ma Frankie declinerà la proposta.

Purple Hearts: Sofia Carson e Nicholas Galitzine in un momento del film

Al suo posto, si offrirà volontario il suo collega marine Luke, il quale sostiene di avere a sua volta delle ragioni per sposarsi anche se in una situazione di comodo. Così, Cassie e Luke faranno incontrare i reciproci interessi e daranno avvio a un'unione finta ma che cela qualcosa di inesplorato per entrambi. Con il passare del tempo, e a causa di alcune vicissitudini, comprenderanno quanto il loro legame possa essere più importante di quanto avrebbero mai potuto immaginare...