Purple Hearts: il video di Come Back Home, interpretato da Sofia Carson

Purple Hearts, il film Netflix, ha come protagonista Sofia Carson che ha composto anche alcune canzoni originali, tra cui Come Back Home di cui è stato condiviso il video ufficiale.

Il progetto realizzato per la piattaforma di streaming ha rappresentato la prima volta che la giovane attrice e cantautrice ha composto un brano per una colonna sonora di un film, anche se il processo non le è sembrato particolarmente diverso da quando si occupa dei suoi album.

Il film Purple Hearts ha come protagonisti Sofia Carson e Nicholas Galitzine nei ruoli di Cassie, una giovane artista in difficoltà nella sua carriera, e Luke, un marine in crisi. I due, sebbene non siano innamorati, decidono di sposarsi per ottenere dei benefici fiscali e medici e poi divorziare. La situazione prende una svolta complicata quando Luke rimane seriamente ferito e Cassie è legalmente sua moglie, decidendo così di aiutarlo.

Carson ha spiegato parlando della sua prima esperienza con una colonna sonora: "Avevo solo scritto per Sofia. Avevo raccontato le verità nel mio cuore e il mio punto di vista. Ma poi ho dovuto scrivere nella voce di Cassie per essere al servizio di un certo scopo nella nostra storia. Le canzoni sono così legate alla nostra storia, era un approccio semplicemente diverso. Ho sentito, come cantautrice che mi sono immersa nel cuore di Cassie per portare in vita la sua storia tramite la canzone. Ho avuto il privilegio di vivere con Cassie e questa storia per quattro anni prima di avere l'opportunità di scrivere la sua musica, e quindi ho potuto realmente conoscerla in modo intimo. Attraverso il processo di realizzare musica sono riuscita a conoscerla in modo intimo. Attraverso il processo di realizzare la musica, allora ho potuto conoscerla ancora di più. Si è trattata di un'esperienza elettrizzante poter sentire che stavo cantando nella voce di qualcuno di diverso, se ha senso. Ma al tempo stesso sentirsi così in connessione con lei".

Parlando di Come Back Home, Carson ha aggiunto: "In quelle tre parole Cassie dice tutto quello che ha troppo paura di dirgli".

Per realizzare il video si è scelto di girare le immagini nella stessa spiaggia dove si conclude il film: "Lo rende molto più meraviglioso e vero per la nostra storia. Si tratta di un momento realmente intimo, vulnerabile ed emozionante che penso sia vero per il nostro film".

Sofia Carson ha quindi concluso: "Spero che le persone si sentano emozionate e colpite. E provino l'onestà e la vulnerabilità di questa canzone. Si tratta di una canzone significativa con un messaggio talmente meraviglioso e spero che che emozioni chiunque abbia l'occasione di vederlo".