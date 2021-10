Purchè finisca bene, Digitare il codice segreto stasera su Rai1: la trama

Stasera su Rai1 alle 21:25 torna il ciclo Purchè finisca bene, la serie di film TV diretta da Fabrizio Costa, con il primo episodio, da titolo Digitare il codice segreto, della sua quinta stagione.

Tra i protagonisti Neri Marcorè, Valeria Bilello, Gabriele Cirilli, Bernardo Casertano, Pia Lanciotti, Ruben Santago Vecchi e Paola Minaccioni.

Come scopriamo dalla trama di Digitare il codice segreto: la menzogna del Dott. Alberico Ferretti ha le ore contate. Lui - psicologo ed autore del best-seller "Digitare il codice segreto", manuale per curare l'avarizia - non è nient'altro che un tirchio senza speranza. E adesso che il successo lo ha reso un vip, qualsiasi mossa falsa in pubblico potrebbe rovinarlo. Si rifugia quindi come ospite dalla contessa Vanini per scrivere il suo nuovo libro, e lì incontra Beatrice con il figlio Andrea, che è riuscita a lasciare il marito ludopatico, Nanni. Alberico cercherà di riscattarsi dalla sua patologia, rintracciando Nanni per aiutarlo a riconquistare la moglie, fino all'inaspettato esito finale...

Digitare il codice segreto sarà visibile in contemporanea anche sul portale streaming gratuito RaiPlay. Il secondo appuntamento con Purchè finisca bene 5 è per martedì 19 ottobre, sempre in prima serata.