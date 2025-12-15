Punto di Rottura - Point Break: il film cult degli anni '90 diventa una serie tv

Il film Punto di rottura - Point break sarà alla base di una nuova serie tv in fase di sviluppo tra le fila di AMC.

Al lavoro sul progetto c'è David Kalstein, recentemente nel team di Butterfly, show con star Daniel Dae Kim realizzato per Amazon e ambientato in Corea del Sud.

Cosa racconta Punto di Rottura

Il film Point break, Punto di rottura era arrivato nelle sale di tutto il mondo nel 1991 e aveva come star Patrick Swayze, Keanu Reeves, Lori Petty e Gary Busey.

Kathryn Bigelow aveva firmato la regia da una sceneggiatura scritta da W. Peter Iliff.

Point Break: Keanu Reeves e Patrick Swayze

Sul grande schermo si raccontava la storia dell'agente Johnny Utah, da poco tra le fila dell'FBI, che si infiltra in una gang della California del Sud composta da surfisti che compiono delle rapine in banca indossando maschere degli ex presidenti degli Stati Uniti, come Ronald Reagan, Jimmy Carter e Lyndon Johnson.

Bodhi è il leader del gruppo criminale e Utah viene trascinato nello stile di vita ribelle e senza regole prima che ci siano delle conseguenze mortali.

I primi dettagli dello show

La serie ispirata a Punto di rottura sarà ambientata 35 anni dopo gli eventi del film, concentrando la trama su un pericoloso gruppo che ha dei legami con la gang degli Ex-Presidenti.

Kalstein firmerà lo script e sarà coinvolto come produttore esecutivo insieme ad Andrew Kosove e Broderick Johnson, co-fondatori e co-CEO di Alcon.

Il film aveva avuto un remake nel 2015 con la regia di Ericson Core, di cui potete leggere la nostra lista delle differenze rispetto all'opera originale. Nel cast del lungometraggio c'erano Edgar Ramirez, Luke Bracey, Teresa Palmer, Delroy Lindo e Ray Winstone.

AMC, in precedenza, ha adattato per il piccolo schermo Intervista col vampiro, film tratto dai romanzi di Anne Rice e con star Tom Cruise, Brad Pitt e Kirsten Dunst.