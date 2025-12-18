James Cameron accusa la WGA: "Ho scritto Point Break, ma mi hanno negato il credit"

Oltre ad essere ex coniugi, James Cameron e Kathryn Bigelow da anni sono assidui collaboratori in diversi progetti per il grande schermo. Ora il regista di Titanic rivendica la paternità di una sceneggiatura che, a suo dire, meriterebbe.

James Cameron sostiene di aver lavorato alla sceneggiatura di Point Break - Punto di rottura, uno dei più famosi e acclamati film diretti da Kathryn Bigelow. Nonostante ciò, il credit per il regista non è mai arrivato.

James Cameron sostiene di aver scritto Point Break

"Ho scritto Point Break... Sono stato letteralmente fregato dalla Writers Guild su questa cosa. È stata una stronzata" ha affermato James Cameron in un articolo pubblicato da The Hollywood Reporter per l'uscita di Avatar - Fuoco e cenere.

James Cameron con Sam Worthington sul set di Avatar

Ufficialmente, la sceneggiatura di Point Break - Punto di rottura è stata scritta da W. Peter Iliff, che si occupò anche del soggetto insieme a Rick King. Nessuna traccia nei credit di James Cameron e il regista ha deciso di rivendicarlo attaccando la WGA.

Il lavoro di James Cameron come sceneggiatore per altri registi

In passato, James Cameron lavorò come autore di diversi script per altri cineasti, come Rambo 2 - La vendetta, co-scritto con Sylvester Stallone, e anche Alien Nation, seppur non venne accreditato nemmeno in quel caso.

Nel corso della loro carriera, James Cameron e Kathryn Bigelow hanno lavorato a molti progetti comuni come il neo-western Near Dark, e il thriller crime cyberpunk Strange Days, diretto proprio da Bigelow. In quel periodo, Kathryn Bigelow e James Cameron arrivarono persino quasi a dirigere insieme il primo film sugli X-Men, prima che il progetto venisse concretizzato da Bryan Singer nel 2000 con X-Men, primo film del franchise con protagonista Hugh Jackman nei panni di Logan/Wolverine.

Nel frattempo, Point Break avrà un reboot/spin-off televisivo e James Cameron è appena tornato nelle sale con il terzo capitolo di Avatar, dal titolo Avatar - Fuoco e cenere che segue Avatar (2009) e Avatar - La via dell'acqua (2022).