Punta Sacra di Francesca Mazzoleni disponibile in streaming fino al 2 maggio

Punta Sacra di Francesca Mazzoleni, in concorso nella sezione ufficiale di Visions du Réel, uno dei maggiori festival internazionali dedicati ai documentari, è disponibile in streaming nella sala virtuale del festival fino al 2 maggio per una platea di 500 accreditati e per la stampa.

Questa la sinossi di Punta Sacra: L'ultimo triangolo di spazio abitabile alla foce del Tevere: le persone che ci vivono lo chiamano Punta Sacra. Il film racconta la vita della comunità dell'Idroscalo di Ostia, oggi composto da 500 famiglie. Su tutte, quella di Franca, a capo di una famiglia completamente al femminile, narratrice e motore delle storie che rendono vivo quel lembo di terra. Un racconto fra realismo e proiezioni nell'immaginario, fra nostalgia ed inevitabile pragmatismo. E un desiderio su tutto: poter continuare a vivere in quel luogo, che per loro è casa.

Il soggetto e la regia di Punta Sacra sono di Francesca Mazzoleni, la fotografia è firmata da Emanuele Pasquet, montaggio di Elisabetta Abrami, musiche originali di Lorenzo Tomio. Prodotto da Morel Film in associazione con Patroco Film. Distribuzione internazionale True Colours.