P.S. I Love You: Gerard Butler e l'incidente durante la scena dello strip-tease

Durante le riprese di una sequenza di strip-tease le bretelle di Gerard Butler si sono staccate all'improvviso colpendo Hilary Swank sulla fronte sul set di P.S. I Love You. L'attrice è stata portata in ospedale a causa della profondità del taglio dove ha ricevuto diversi punti di sutura.

Gerard Butler ed Hilary Swank in una foto del film P.S. I Love You - Non è mai troppo tardi per dirlo

A proposito della scena, durante un'intervista, Butler ha dichiarato: "Sono state le mie bretelle, povera Hilary... Ero riuscito abilmente a bloccare il fermaglio su un armadio dietro di me, l'elastico era completamente allungato e non me n'ero reso conto. Si è sganciato e ha colpito la fronte di Hilary e lei è caduta come se le avessero sparato. Bastavano due cm e sarebbe rimasta senza un occhio."

Parlando dell'incidente la Swank ha raccontato: "Durante il suo fantastico strip-tease, che è stato molto divertente e mi ha fatto ridere tantissimo, Gerard ha preso il fermaglio delle bretelle e l'ha agganciato a un mobile, poi è saltato sul letto e l'elastico si è allungato per circa 3 metri. Il mobile ha iniziato a muoversi e nel momento in cui credevo si sarebbe staccato è volato attraverso tutta la stanza colpendomi sulla fronte."

"È pazzesco. Ho girato un film di boxe, Million Dollar Baby, con Clint Eastwood e ne sono uscita praticamente illesa. Sono in una commedia romantica e mi ferisco così gravemente che devo essere portata di corsa in ospedale per farmi dare diversi punti di sutura." Ha concluso l'attrice.

Gerard Butler con Hilary Swank in una scena del film P.S. I Love You - Non è mai troppo tardi per dirlo

A febbraio è stato annunciato che P.S. I Love You avrà un sequel: il progetto sarà tratto dal nuovo romanzo di Cecelia Ahern e seguirà cronologicamente le vicende portate sul grande schermo nel 2007 da Hilary Swank e Gerard Butler.