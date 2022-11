Prova Prova Sa Sa: il nuovo comedy show condotto da Frank Matano debutta su Prime Video

Il 2 novembre prenderà il via su Prime Video il nuovo comedy show intitolato Prova Prova Sa Sa, condotto da Frank Matano e composto da 4 episodi della durata di 30 minuti ciascuno che avranno nel proprio cast Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone.

In ognuna delle puntate ci sarà un ospite speciale e le celebrità coinvolte sono Francesco Mandelli, Valeria Angione, I Soldi Spicci e Corrado Nuzzo.

Il comedy show Prova Prova Sa Sa si basa sull'improvvisazione e sull'intrattenimento, ovviamente tutto da ridere.

In ogni puntata i quattro comedians coinvolti devono esibirsi in una serie di sketch e challenge improvvisate talvolta decise dal conduttore, altre volte basate sui suggerimenti del pubblico in studio. Alcuni di questi sketch sono individuali, altri prevedono il coinvolgimento di due o più comici.

Nelle puntate condotte da Frank Matano si assisterà inoltre alle interruzioni delle guest star che si metteranno alla prova improvvisando con il cast. Il conduttore, nel corso dell'episodio, assegnerà dei punti agli artisti che hanno fatto più ridere o che si sono impegnati particolarmente per la propria performance. L'assegnazione dei punti è del tutto arbitraria, un vero e proprio pretesto per aggiudicare un vincitore dì puntata e celebrarlo in maniera ironica.

Il progetto con showrunner Alessia Ciolfi e diretto da Alessio Muzi si contraddistingue per sketch dal ritmo veloce, e giochi e prove facilmente replicabili.

Prova Prova Sa Sa: una foto di Francesco Mandelli

Prova Prova Sa Sa: una foto di Corrado Nuzzo

Prova Prova Sa Sa: una foto di Valeria Angione

Prova Prova Sa Sa è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su Whose Line Is It Anyway?, format di successo e pluripremiato creato da Dan Patterson e Mark Leveson per Hat Trick Productions.

Prova Prova Sa Sa: uno scatto tratto da una puntata dello show

Prova Prova Sa Sa: un'immagine dello show