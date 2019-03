Prova a prendermi, su Netflix in streaming da oggi

Nuovo mese, nuovo catalogo: il celebre e amatissimo Prova a prendermi arriva in streaming su Netflix a partire da oggi! Il film è tratto da una storia vera che viaggia al limite dell'inverosimile.

Frank Abagnale è uno dei truffatori e falsari più famosi dell'America moderna, visto che in tutta la sua giovinezza è riuscito a incassare 2 milioni e mezzo di dollari usando diverse identità inventate. I 26 paesi in cui l'uomo era ricercato ne chiesero l'estradizione quando Abagnale è stato fermato in Francia, ma durante un trasferimento in aereo è riuscito a scappare nuovamente. Questi e molti altri dettagli della rocambolesca storia sono raccontati in Prova a prendermi, il divertente film diretto da Steven Spielberg, che ha firmato una riflessione amara, sotto le mentite spoglie della commedia, sulla fine dell'innocenza americana negli anni Sessanta.

Il cast della pellicola in arrivo su Netflix è uno di quelli che resta in mente: il protagonista è interpretato da un giovane Leonardo DiCaprio, l'agente dell'FBI Carl Hanratty, specialista in frode bancaria, ha il volto di Tom Hanks, mentre Frank Abagnale Sr. è il grande Christopher Walken. Altri ruoli sono coperti da star come Amy Adams, Ellen Pompeo e Martin Sheen. Il film è costato in tutto 87 milioni di dollari ed è stato girato in meno di due mesi in un numero impressionante di location, oltre 140. Nella stagione dei premi, Prova a prendermi non ha sbancato come i classici film di Steven Spielberg, ma ha ricevuto comunque due nomination all'Oscar, un Golden Globe, quattro Bafta e uno Screen Actor's Guild.

Il vero Frank Abagnale ha passato del tempo in carcere, ma nel 1974 gli Stati Uniti gli hanno offerto la libertà, a una condizione: l'uomo avrebbe dovuto aiutarli nei casi di frode bancaria. Fuori dalla prigione, Frank ha fondato la Abagnale and Associates, una società di consulenza sulle frodi finanziarie e, a partire, dal 1977 è apparso regolarmente in programmi televisivi degli Stati Uniti e del Regno Unito. Nell'aprile del 2011, a Broadway ha debuttato anche il musical intitolato proprio Catch Me If You Can, che ha ricevuto ben quattro nomination ai Tony Award, incluso al Miglior musical, vincendo il Miglior attore protagonista per Norbert Leo Butz.

