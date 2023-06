Prospect, stasera su Rai 4: trama e cast del film di fantascienza con Pedro Pascal

Stasera su Rai 4 in prima serata va in onda Prospect: trama e cast del film di fantascienza con Pedro Pascal.

Questa sera, 6 giugno, su Rai 4, alle 21:20, viene trasmesso Prospect, il film di fantascienza diretto da Chris Caldwell e Zeek Earl. La pellicola è stata prodotta dagli Stati Uniti e dal Canada. La sceneggiatura è stata curata proprio da Chris Caldwell e Zeek Earl. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Prospect: una scena del film

Prospect: Trama

Un'adolescente e suo padre si recano su una luna lontana a caccia di ricchezze. Ben presto scoprono di non essere i soldi ad approdare nelle tossiche foreste della luna in cerca di denaro e il lavoro si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.

Prospect: una scena del film

Prospect: Curiosità

Prospect è stato distribuito il 5 marzo 2018 in anteprima al South by Southwest Film Festival, dove ha vinto l'Adam Yauch Hörnblowér Award.

Prospect è stato originariamente concepito come un cortometraggio. I registi Chris Caldwell e Zeek Earl hanno realizzato un corto omonimo nel 2014 che ha suscitato interesse e ha aperto la strada per la realizzazione del lungometraggio.

Il film è stato girato principalmente nella foresta pluviale di Hoh nell'Olympic National Park nello stato di Washington, Stati Uniti.

La pellicola è la prima del ciclo Alien action dedicato al cinema di fantascienza e d'azione in onda da stasera su Rai 4.

Prospect: una scena del film

Prospect: Cast e personaggi

Prospect: una scena del film

Prospect: Critica e trailer

Critica: Prospect è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 89% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 68 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.3 su 10