Proprio lui?: stasera su Rai Movie il film con Bryan Cranston e James Franco

Proprio lui? è la commedia che, stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) dalle 21:10, terrà compagnia a chiunque sia alla ricerca di un film leggero e poco pretenzioso per cominciare con un sorriso il weekend.

Proprio lui? è la storia di Ned Fleming, tradizionale padre di famiglia, che, con la moglie e il figlio più giovane, decide di spostarsi durante le vacanze di Natale dal Michigan alla California, per far visita alla primogenita Stephanie (Zoey Deutch) e conoscere il suo fidanzato, dopo che ne hanno più che intravisto il posteriore nel corso di una videochiamata collettiva. Laird, il giovane in questione, è un ultra miliardario della Silicon Valley, padrone di un'ipertecnologica tenuta da sogno, ma anche eccentrico erotomane, incapace di controllare il linguaggio, insensibile a qualunque limite socialmente stabilito. Nonostante il ragazzo sembri conquistare il resto della famiglia, Ned persiste nel considerarlo il suo peggior nemico, specie dal momento in cui Laird gli confessa di voler fare a sua figlia la fatidica proposta.

Proprio lui?: James Franco e Bryan Cranston in un momento del film

Diretto da John Hamburg, nonostante due protagonisti conosciuti e amati dal grande pubblico, come James Franco e Bryan Cranston, nonostante la parata di ospiti famosi "nei panni di se stessi", da Paul Stanley e Gene Simmons dei Kiss, al DJ Steve Aoki, fino a Elon Musk, Proprio lui? non è mai riuscito a conquistare il cuore del pubblico.

Ma almeno ha insegnato qualcosa a qualcuno: a suo dire, Bryan Cranston, grazie a questo film e alla versione cattiva di Walter White, ha appreso tanti trucchi da papà gelosissimo di sua figlia.