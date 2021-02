Proprio lui? James Franco ha realizzato i quadri che si vedono nel film

James Franco, appassionato pittore di talento ed artista eclettico, ha realizzato i quadri che si vedono in molte scene di Proprio lui?

Molti dei dipinti presenti nella casa di Laird, il personaggio interpretato da James Franco in Proprio lui?, sono stati effettivamente realizzati dall'eclettico attore americano. La realizzazione dei quadri viene menzionata anche nei titoli di coda del film.

Proprio lui?: una scena del film

Franco oltre ad avere un master in poesia è anche un appassionato pittore di talento e le sue opere d'arte sono presenti in molti dei suoi film, come ad esempio Facciamola finita, pellicola da lui interpretata e diretta dall'amico di lunga data Seth Rogen.

Durante un'intervista pubblicata da Today Franco ha dichiarato di aver anche disegnato tutti i tatuaggi del suo personaggio senza l'aiuto dei truccatori che sono rimasti entusiasti del suo lavoro e della sua personale caratterizzazione del personaggio.

Proprio lui?: Zoey Deutch e James Franco in una scena del film

Su Rotten Tomatoes il film ha un indice di gradimento del 39% basato su 155 recensioni, con una valutazione media di 4,9 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Solidamente scelto ma nel complesso mal concepito, Proprio lui? offre strane risate, ma alla fine aggiunge poco alla formula padre-contro-fidanzato."