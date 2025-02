Prophecy: il trailer del film tratto dal manga di Tetsuya Tsuitsu, al cinema dal 24 al 26 marzo

Diffuso il trailer di Prophecy, adattamento del manga giapponese scritto e disegnato da Tetsuya Tsutsui diretto da Jacopo Rondinelli. Il film, che arriverà nei cinema come evento speciale solo il 24, 25 e 26 marzo da Nexo Studios, è tratto dalla storia, pubblicata in Giappone da Shueisha e in Italia da J-Pop, che ha conquistato lettori in tutto il mondo. Il film sarà distribuito in esclusiva nei cinema italiani e le prevendite apriranno ufficialmente dal 27 febbraio (elenco delle sale a breve su prophecyilfilm.it e nexostudios.it).

Porphecy sarà al centro di due anteprime speciali il 12 marzo a Milano e il 13 marzo a Roma che vedranno la partecipazione del protagonista Damiano Gavino e del produttore del film Andrea Sgaravatti. L'appuntamento è per il 12 marzo alle ore 20.00 all'UCI Bicocca di Milano (con il regista Jacopo Rondinelli e il compositore della colonna sonora Matteo Buzzanca) e il 13 marzo alle ore 20.00 al cinema The Space Moderno di Roma (con l'attore Giulio Greco).

La sinossi

Prophecy porta sul grande schermo la storia di Paperboy, un misterioso individuo il cui volto nascosto da un foglio di giornale appare in brevi video nel web in cui denuncia ingiustizie e fatti di cronaca, preannunciando la punizione dei colpevoli. Pur restando ignota la sua identità, Paperboy riesce pian piano a conquistare seguaci e sostenitori che come lui hanno sete di verità e di giustizia.

Oltre a Damiano Gavino, fanno parte del cast Denise Tantucci, Haroun Fall, Ninni Bruschetta, Federica Sabatini e Giulio Greco. La colonna sonora è di Matteo Buzzanca.