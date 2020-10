Promising Young Woman: Carey Mulligan in cerca di vendetta nel trailer

Promising Young Woman è il nuovo film con protagonista Carey Mulligan e il trailer svela le prime sequenze dell'atteso progetto che aveva conquistato il Sundance Film Festival.

Nel video si vede la giovane Cassie che cerca di dare una svolta alla propria vita andando in cerca di vendetta a causa di un evento traumatico che l'ha segnata.

Il film, in uscita a Natale sugli schermi americani, racconta la storia di Cassie, ruolo affidato a Carey Mulligan, che lavora come barista e ha abbandonato gli studi in medicina. Promising Young Woman mostra poi quello che accade di notte, quando attira gli uomini con intenzioni non particolarmente pacifiche. Un suo ex compagno di studi, Ryan (Bo Burnham), rientra nella sua vita e sembra quindi aprire le porte a una possibile speranza di guarigione, fino a quando nuovi dettagli sulla morte della sua migliore amica fanno infuriare Cassie e la portano al suo più potente confronto.

Emerald Fennell ha scritto la sceneggiatura e diretto il lungometraggio in cui recitano anche Laverne Cox, Connie Britton, Clancy Brown, Alison Brie, Jennifer Coolidge, Molly Shannon e Christopher Mintz-Plasse.