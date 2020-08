Project Power: lo sceneggiatore svela la sua idea per un sequel

Project Power ha debuttato pochi giorni fa su Netflix e lo sceneggiatore ha già parlato delle possibili idee per un sequel del film con star Jamie Foxx.

Mattson Tomlin ha confermato che non aveva ideato il progetto pensando a un potenziale franchise, tuttavia non esclude la realizzazione di un secondo capitolo della storia.

Tomlin, parlando di Project Power in un'intervista rilasciata a ComicBook, ha dichiarato: "Penso, ovviamente, che la priorità sia raccontare una buona storia e realizzare un buon film. Ottenere la possibilità di girare un film è così difficile. Ora, dopo aver visto alcuni dei miei progetti prendere il via, e questo è il primo a essere distribuito, apprezzo semplicemente ancora di più ogni singolo film".

Mattson ha aggiunto: "Ovviamente può esserci la possibilità di realizzare un franchise, di girarne di più. E onestamente, per quanto io sia eccitato pensando alla prospettiva di continuare con i personaggi, credo che la mia idea, un tipo di pillola che ti concede dei superpoteri, sia abbastanza coinvolgente che voglio realmente svilupparla ulteriormente. Quell'idea che tipo di film horror sarebbe? O come sarebbe la versione in cui si racconta la storia di adolescenti che diventano adulti? E penso che se questo film otterrà dei buoni risultati si potrebbe parlare con Netflix della possibilità di esplorare maggiormente questo mondo. Spero che i fan lo chiedano".

Un potenziale sequel potrebbe quindi introdurre nuovi personaggi proponendo un'altra storia ambientata nello stesso universo.

Project Power, la recensione: Poteri a tempo determinato

Alla regia di Project Power ci sono Henry Joost e Ariel Schulman.

La sinossi del lungomettaggio anticipa: "Nelle strade di New Orleans inizia a diffondersi la voce dell'esistenza di una misteriosa pillola che sblocca dei superpoteri, diversi per ogni persona che lo usa. Il lato negativo: non sai cosa ti accadrà fino a quando non la prendi. Alcune persone sviluppano una pelle resistente ai proiettili, altri l'invisibilità o una super forza, altri hanno reazione più mortale. Ma quando la pillola dà il via a un crescendo di crimini facendo scivolare la città a livelli pericolosi, un poliziotto locale (Joseph Gordon-Levitt) unisce le forze con una spacciatrice teenager (Dominique Fishback) e un ex soldato animato da un desiderio di vendetta (Jamie Foxx) per combattere il potere con il potere, prendendo il rischio di ingerire la pillola pur di trovare e fermare il gruppo che l'ha creato".