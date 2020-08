Project Power, la recensione: Poteri a tempo determinato

Project Power: una scena del film con Jamie Foxx

Iniziamo a scrivere la recensione di Project Power con una sicurezza: il suo autore, Mattson Tomlin, è uno di cui sentiremo parlare. Lo diciamo colpiti dall'idea alla base del film d'azione disponibile su Netflix dal 14 Agosto, oltre che dal suo interessante sviluppo, ma anche guardando i passi successivi alla vendita di quello script al colosso dello streaming nel 2017: un paio di adattamenti da fumetti, quello del videogame Mega Man, ma anche la collaborazione con Matt Reeves per The Batman e un'altra sceneggiatura venduta di recente alla Paramount.

Un'idea vincente

Project Power: Rodrigo Santiago in una scena del film

Ma torniamo nei ranghi e parliamo di Project Power e l'intrigante spunto da cui parte: una droga che dona speciali abilità sovrumane a chi la assume, ma con due controindicazioni. In primo luogo non si può sapere cosa capiterà finché non la si prende, che sia pelle a prova di proiettile, invisibilità o super forza; inoltre l'effetto della sostanza stupefacente è di soli cinque minuti. Ciononostante, il diffondersi di questa nuova pillola fa crescere la criminalità per le strade di New Orleans, costringendo un poliziotto locale a collaborare con una spacciatrice adolescente e un ex soldato desideroso di vendetta per rintracciare e fermare i responsabili della creazione e diffusione della droga.

Il fascino di New Orleans

Project Power: Jamie Foxx in una scena del film

I due registi Ariel Schulman e Henry Joost, noti per Paranormal Activity 3 e 4, oltre che per Nerve e Viral, scelgono di ambientare la storia di Tomlin a New Orleans e sfruttano con sapienza l'ambientazione per aggiungere fascino alla storia e il suo sviluppo. Non mancano le atmosfere della città della Louisiana e i due registi si muovono con sicurezza tra le sue strade e le sue suggestioni senza disdegnare una intrigante selezione musicale a far da contorno.

Project Power: una scena del film

Uno sfondo contro il quale le due star del film, Joseph Gordon-Levitt che interpreta il poliziotto Frank e Jamie Foxx che incarna il più cupo Art, danno vita a due personaggi basici ma solidi, che sanno coinvolgere e intrigare lo spettatore nei risvolti di una trama ricca di situazioni e spunti. Intriga infatti il quesito su come ci comporteremmo noi se esistesse una droga del genere, così come lascia riflessioni interessanti l'analisi del concetto stesso di potere, nel metterne in scena una gamma ampia e variegata, ma di durata ed effetto limitato nel tempo.

La solidità dell'azione

Project Power: una scena del film

La fluidità dell'intreccio è valorizzata dalla gestione delle sequenze d'azione, che non puntano a trasmettere stupore, quanto una robusta e solida concretezza che rende più tangibile e terreno qualcosa che ha presupposti sovrumani. Questo concreto dinamismo va a completare il processo virtuoso che parte da una buona idea, la sviluppa con criterio e con la giuste dose di dilemmi morali e la condisce di discrete trovate visive per farne un nuovo promettente brand di casa Netflix, arricchendo il filone di film come Tyler Rake o The Old Guard, potenziali franchise che mirano ad arricchire il catalogo della piattaforma nel corso degli anni.

