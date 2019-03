Profondo Rosso: l'uovo di Pasqua del Pupazzo Meccanico in vendita a Torino

Profondo Rosso ha causato non pochi incubi a molti spettatori, tuttavia i fan potranno festeggiare le imminenti festività con l'Uovo Pasqualino, una creazione realizzata in cioccolato davvero da non perdere per chi ha amato il cult del cinema horror e che ricrea il Pupazzo Meccanico. La Pasticceria Esna di Torino, situata in via Rieti, ha infatti creato una riproduzione della terrificante presenza creata da Carlo Rambaldi che faceva la sua terrificante entrata sulle note della colonna sonora firmata Goblin.

L'Uovo Paqualino è stato ideato in occasione dell'apertura del corner Profondo Rosso Exhibition al Mufant di Torino e non è così strano immaginare i fan del film di Argento aprirlo con un unico colpo ben assestato sulla creazione di cioccolato.

Profondo Rosso, uno dei capolavori diretti da Argento, racconta quello che accade quando Helga Ulmann, una sensitiva tedesca, durante una conferenza percepisce che tra il pubblico è presente un omicida e, al termine dell'evento, confida al dottor Giordani suo collega, di conoscere l'identità dell'assassino il quale si trova ancora nel teatro e li spia. Helga viene però brutalmente assassinata nella sua casa con una mannaia da macellaio: il soggetto vestito in nero con impermeabile e cappello agisce sotto l'influsso di una nenia infantile in sottofondo. Il pianista jazz inglese Marc Daly, che abita nello stesso stabile, è testimone dell'epilogo del delitto insieme all'amico Carlo, soggetto depresso e alcolista. Dalla finestra della medium il pianista vede allontanarsi il colpevole in nero. Poco dopo arrivano il commissario Calcabrini e Gianna Brezzi, una giovane giornalista. Marc viene sospettato ma vuole indagare assieme alla giornalista, rimanendo turbato da un quadro visto all'interno dell'appartamento della vittima.

Ecco il Pupazzo Meccanico in azione: