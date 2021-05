Professore per amore: Hugh Grant e la battuta su uno dei suoi film

Hugh Grant pronuncia una battuta, divenuta ormai celebre, in Professore per amore che sembra essere un chiaro rimando ad un suo vecchio film.

In Professore per amore è presente una battuta di Hugh Grant, divenuta ormai celebre, che ha suscitato la curiosità di molti fan i quali credono che una specifica frase pronunciata dall'attore britannico del film sia, con tutta probabilità, un omaggio ad una precedente pellicola di Grant.

Professore per amore: Hugh Grant con Marisa Tomei in una scena del film

Quando il personaggio interpretato da Allison Janney in Professore per amore dice che i suoi studenti pensano che lei sia come Elinor di Ragione e sentimento curiosamente Hugh, nei panni di Keith, rivela di avere molta familiarità con quel personaggio.

Professore per amore: Hugh Grant con Bella Heathcote in una scena del film

Molto probabilmente la frase non è altro che un omaggio, inserito nella sceneggiatura dallo stesso Grant, visto che era proprio lui l'interprete di Edward Ferrars, l'interesse amoroso di Elinor Dashwood nel film del 1995 diretto da Ang Lee.

A proposito del regista, Marc Lawrence, Grant ha dichiarato: "Adoro le cose che fa Marc, e questa pellicola in particolare mi ha fatto ridere a crepapelle. Non mi interessava un classico film commerciale con delle vibrazioni in stile 'San Valentino', lo trovo ripugnante. Nella pellicola di Marc c'è poco spazio per commedia e romanticismo, principalmente il film parla di un uomo distrutto che cerca di rimettersi in piedi."

Su Rotten Tomatoes Professore per amore ha un indice di gradimento del 66% basato su 62 recensioni, con un punteggio medio di 6/10. Il consenso critico del sito recita: "La trama insignificante del film è notevolmente ravvivata dal suo simpatico cast, dal fascino di Hugh Grant e dalle interpretazioni dei suoi co-protagonisti."